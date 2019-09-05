Волинська поліція кличе людей на роботу. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ





Про це повідомляють у секторі організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області.



Зокрема, шукають людей на такі вакансії:



ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 11850 грн.):



– Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

– Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області - 1.



ІНСПЕКТОРА З ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ СЕКТОРУ ПРЕВЕНЦІЇ (заробітна плата від 10800 грн.):



– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

– Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 10800 грн.):



– Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

– Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (заробітна плата від 11350 грн.) – 1.



ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ СЕКТОРУ МОНІТОРИНГУ Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 10300 грн.) – 1;



ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Нововолинського відділення поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 10300 грн.) – 1;



ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ (Ковель, Луцьк) ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9900 грн.) – 2.





Прийом оnline-анкет та документів триватиме до 14 лютого 2020 року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua



Зауважують, що довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою







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