Винуватець аварії, у якій загинула четвертокласниця з Луцька, повністю визнає свою вину

Соломія Бенедик, Олександр Пилипчук, повністю визнає свою вину.



Про це він розповів сьогодні у Луцькому міськрайонному суді, де відбулось підготовче засідання у справі, - пише Суспільне Волині.



Нагадаємо,



Батько дівчинки, Мирослав Бенедик, розповів, що подав до суду цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на 500 тисяч гривень. Каже, що сподівається на максимальне покарання винуватцеві ДТП. Олександр Пилипчук говорить, що цивільний позов визнає. Спілкуватися на камеру потерпілий та обвинувачений відмовились. Суддя Алла Полюшко розглядатиме цю справу.



"Кримінальне провадження відносно Пилипчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, підсудний луцькому міськрайонному суду, обвинувальний акт складено, відповідно до вимог КПК. При його затвердження прокурором дотримані вимоги закону. У підготовчому засіданні учасники не заперечили проти призначення судового розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні. Підстави для прийняття рішення, передбаченого пунктами. 1, 4 ст. 314 відсутні, а тому суд вважає можливим призначити судовий розгляд. Відповідно, до статей 61, 315, прийняти цивільний позов потерпілого Бенедика до розгляду", - говорить суддя Алла Полюшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обвинувачений у вчиненні аварії, після якої загинула десятирічна, повністю визнає свою вину.Про це він розповів сьогодні у Луцькому міськрайонному суді, де відбулось підготовче засідання у справі, - пише Суспільне Волині.Нагадаємо, 24 жовтня чоловік збив дівчинку на пішохідному переході на вулиці Володимирській . Соломія померла у реанімації на 5 день після аварії.Батько дівчинки, Мирослав Бенедик, розповів, що подав до суду цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на 500 тисяч гривень. Каже, що сподівається на максимальне покарання винуватцеві ДТП. Олександр Пилипчук говорить, що цивільний позов визнає. Спілкуватися на камеру потерпілий та обвинувачений відмовились. Суддя Алла Полюшко розглядатиме цю справу."Кримінальне провадження відносно Пилипчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, підсудний луцькому міськрайонному суду, обвинувальний акт складено, відповідно до вимог КПК. При його затвердження прокурором дотримані вимоги закону. У підготовчому засіданні учасники не заперечили проти призначення судового розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні. Підстави для прийняття рішення, передбаченого пунктами. 1, 4 ст. 314 відсутні, а тому суд вважає можливим призначити судовий розгляд. Відповідно, до статей 61, 315, прийняти цивільний позов потерпілого Бенедика до розгляду", - говорить суддя Алла Полюшко.

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