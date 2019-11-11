Назвали день та годину, коли на Волині трапляється найбільше аварій





Найбільша кількість ДТП зареєстрована у п’ятницю, а пік аварійності припадає на 17 годину, - інформує



Про це свідчить аналіз, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.



Зазначають, що причинами автопригод з травмованими, які були скоєні протягом січня 2020 року, є перевищення безпечної швидкості - 20 ДТП (30 %), порушення правил маневрування – 9 ДТП (14 %), перехід у невстановленому місці – 7 ДТП (11 %), порушення правил проїзду пішохідних переходів – 11 ДТП (17 %), порушення правил проїзду перехресть – 6 ДТП (9 %) та керування транспортним засобом у нетверезому стані – 5 ДТП (8 %). Через перебування водіїв у нетверезому стані 2 людей загинуло та 6 травмувалося.



"Демонструючи вищезазначений аналіз дорожньо-трансопртних пригод на автошляхах, який розкриває частку основних причини, ми хочемо застерегти вас та закликати неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, які є обов'язковими для виконання без винятку, адже це є запорукою збереження власного життя та здоров'я!" - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинської області за січень 2020 року зафіксували 234 дорожньо-транспортних пригод. З них 66 – з травмованими, у яких 11 загинуло та 92 особи травмувалося.Найбільша кількість ДТП зареєстрована у п’ятницю, а пік аварійності припадає на 17 годину, - інформує патрульна поліція у Волинській області. Про це свідчить аналіз, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.Зазначають, що причинами автопригод з травмованими, які були скоєні протягом січня 2020 року, є перевищення безпечної швидкості - 20 ДТП (30 %), порушення правил маневрування – 9 ДТП (14 %), перехід у невстановленому місці – 7 ДТП (11 %), порушення правил проїзду пішохідних переходів – 11 ДТП (17 %), порушення правил проїзду перехресть – 6 ДТП (9 %) та керування транспортним засобом у нетверезому стані – 5 ДТП (8 %). Через перебування водіїв у нетверезому стані 2 людей загинуло та 6 травмувалося."Демонструючи вищезазначений аналіз дорожньо-трансопртних пригод на автошляхах, який розкриває частку основних причини, ми хочемо застерегти вас та закликати неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, які є обов'язковими для виконання без винятку, адже це є запорукою збереження власного життя та здоров'я!" - йдеться у повідомленні.

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