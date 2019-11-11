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Назвали день та годину, коли на Волині трапляється найбільше аварій

Назвали день та годину, коли на Волині трапляється найбільше аварій
На території Волинської області за січень 2020 року зафіксували 234 дорожньо-транспортних пригод. З них 66 – з травмованими, у яких 11 загинуло та 92 особи травмувалося.

Найбільша кількість ДТП зареєстрована у п’ятницю, а пік аварійності припадає на 17 годину, - інформує патрульна поліція у Волинській області.

Про це свідчить аналіз, проведений відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.

Зазначають, що причинами автопригод з травмованими, які були скоєні протягом січня 2020 року, є перевищення безпечної швидкості - 20 ДТП (30 %), порушення правил маневрування – 9 ДТП (14 %), перехід у невстановленому місці – 7 ДТП (11 %), порушення правил проїзду пішохідних переходів – 11 ДТП (17 %), порушення правил проїзду перехресть – 6 ДТП (9 %) та керування транспортним засобом у нетверезому стані – 5 ДТП (8 %). Через перебування водіїв у нетверезому стані 2 людей загинуло та 6 травмувалося.

"Демонструючи вищезазначений аналіз дорожньо-трансопртних пригод на автошляхах, який розкриває частку основних причини, ми хочемо застерегти вас та закликати неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, які є обов'язковими для виконання без винятку, адже це є запорукою збереження власного життя та здоров'я!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: аварії, дослідження, Волинь
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