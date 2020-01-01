Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Сусваль церква
c. Сусваль вул. Лугова, Першотравнева
2. КТП-139 Л-1,2 9:00-17:00 с. Когильно церква, школа, магазин с. Когильно, вул. Шевченка, Олійника, Нова
Горохівський район
1.9:00.-17:00 ФОП Ящинський, Левандовський, приміщення складів Вул..Берестеуька, Князя Володимира, Південна, Січових стрільців, Спортивна
Іваничівський район
1. Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-26 чистка траси 9:30-16:30 ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-40
2. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99, до ВН-3 в ЗТП-102 к/р Р-141, Р-118 10:00-17:00 ФОП Жук, ФОП Лук’янчук с. Клопочин (частково), с. Колона-Волиця (частково), с. Жашковичі (повністю), с. Колона (частково)
3. Л-1, Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. Жовтнева, вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-289 с. Котуш 09:40 – 17:00
с.Котуш вул.Центральна 1-24
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-96 с. Підцир’я 9:00 – 17:00 c. Підцир’я (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00
КТП-434 с. Личани
Селищна рада смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личани
вул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личани
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні)36-64
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00
КТП-82 с. Суськ
СГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськ
вул. 1-го травня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Романюк Людмила Миколаївна
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
ПАТ”Укртелеком”
УДППЗ „Укрпошта”
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Сільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35
вул. Радянська, буд. 1-5,7
вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28
вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 09:00-17:00
КТП-373 с.Берестяни
Сільська рада Берестяни
ДП "Цуманське лісове господарство"
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
ПАТ "Державний ощадний банк України"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ПАТ "Укртелеком"
Цуманське споживче товариство
ФОП Онопченко Оксана Петрівна
КТП-373 с.Берестяни
вул.Перемоги/непарні№/с.Берестяни
вул.Перемоги/парні№/с.Берестяни
вул.Жовтнева
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №441
9:00-17:00 ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор" м.Ковель, вул.Володимирська
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №548
9:00-17:00 ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком. м.Ковель, вул.Сухомлинського,
вул.Грабовського
3.
9:00-17:00
СТзОВ "Ратнівський аграрій"
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
ФГ "Красноволя"
ТзОВ"Італінвест ІФ"
ФОП Миронюк В. Ю.
Церква с.Городище
С/Р Городище
ПАТ"Укртелеком"
с.Красноволя
с.Городище
с.Гредьки
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
Рибінспекція
Магазин Риболов
вул. Володарського
вул. Миру
вул. Алмазова
вул. Г. Гуляницького
вул. Товарова
вул. Ковельська, 60, 60А
Луцький район
1. 9:00-17:00
Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Магазини, с. Головно
2. ПЛ-10 Л-58-08 9:00 – 17:00 Магазини частково:м.Любомль: в.Брестська: БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.
с. Кусниша, Полапи. Сокіл.
3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини
(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради ) м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),
4. ПЛ-04 КТП-339 9:00 – 17:00 Магазини Смт. Шацьк вул.: Промислова, Будівельна, Незалежності, Шевченка,
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-1 КТП-278 10:00-17:00 с.Бихів вул.Сонячна
2. ПЛ-04кВ
Л-1 КТП-123 10:00-17:00 Магазини, церква с.Бірки, вул.Вишнева
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-13 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.Соборна,63 ; В.Стуса 20-38 ,33-51; А.Кримського33-55, 48-74.
2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-121 9:00-17:00 М-н Фортуна М.Нововолинськ.
Вул.Небесної Сотні10-16 ; Маяковського 21.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа,Магазин ,Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністю
С.Буцинь -частково
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-155 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Сусваль церква
c. Сусваль вул. Лугова, Першотравнева
2. КТП-139 Л-1,2 9:00-17:00 с. Когильно церква, школа, магазин с. Когильно, вул. Шевченка, Олійника, Нова
Горохівський район
1.9:00.-17:00 ФОП Ящинський, Левандовський, приміщення складів Вул..Берестеуька, Князя Володимира, Південна, Січових стрільців, Спортивна
Іваничівський район
1. Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-26 чистка траси 9:30-16:30 ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-40
2. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99, до ВН-3 в ЗТП-102 к/р Р-141, Р-118 10:00-17:00 ФОП Жук, ФОП Лук’янчук с. Клопочин (частково), с. Колона-Волиця (частково), с. Жашковичі (повністю), с. Колона (частково)
3. Л-1, Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. Жовтнева, вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-289 с. Котуш 09:40 – 17:00
с.Котуш вул.Центральна 1-24
2. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-96 с. Підцир’я 9:00 – 17:00 c. Підцир’я (частково)
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00
КТП-434 с. Личани
Селищна рада смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личани
вул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личани
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні)36-64
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00
КТП-82 с. Суськ
СГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськ
вул. 1-го травня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Романюк Людмила Миколаївна
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
ПАТ”Укртелеком”
УДППЗ „Укрпошта”
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Сільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35
вул. Радянська, буд. 1-5,7
вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28
вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 09:00-17:00
КТП-373 с.Берестяни
Сільська рада Берестяни
ДП "Цуманське лісове господарство"
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
ПАТ "Державний ощадний банк України"
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ПАТ "Укртелеком"
Цуманське споживче товариство
ФОП Онопченко Оксана Петрівна
КТП-373 с.Берестяни
вул.Перемоги/непарні№/с.Берестяни
вул.Перемоги/парні№/с.Берестяни
вул.Жовтнева
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №441
9:00-17:00 ТзОВ "Термінал"
ТзОВ"Олекса"
ТзОВ "Автор" м.Ковель, вул.Володимирська
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №548
9:00-17:00 ФОП Лузіна Н.О.
Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло"
Ков.управління освіти вик.ком. м.Ковель, вул.Сухомлинського,
вул.Грабовського
3.
9:00-17:00
СТзОВ "Ратнівський аграрій"
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
ФГ "Красноволя"
ТзОВ"Італінвест ІФ"
ФОП Миронюк В. Ю.
Церква с.Городище
С/Р Городище
ПАТ"Укртелеком"
с.Красноволя
с.Городище
с.Гредьки
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-17:00
Рибінспекція
Магазин Риболов
вул. Володарського
вул. Миру
вул. Алмазова
вул. Г. Гуляницького
вул. Товарова
вул. Ковельська, 60, 60А
Луцький район
1. 9:00-17:00
Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Магазини, с. Головно
2. ПЛ-10 Л-58-08 9:00 – 17:00 Магазини частково:м.Любомль: в.Брестська: БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.
с. Кусниша, Полапи. Сокіл.
3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини
(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради ) м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),
4. ПЛ-04 КТП-339 9:00 – 17:00 Магазини Смт. Шацьк вул.: Промислова, Будівельна, Незалежності, Шевченка,
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-1 КТП-278 10:00-17:00 с.Бихів вул.Сонячна
2. ПЛ-04кВ
Л-1 КТП-123 10:00-17:00 Магазини, церква с.Бірки, вул.Вишнева
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-13 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.Соборна,63 ; В.Стуса 20-38 ,33-51; А.Кримського33-55, 48-74.
2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-121 9:00-17:00 М-н Фортуна М.Нововолинськ.
Вул.Небесної Сотні10-16 ; Маяковського 21.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа,Магазин ,Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністю
С.Буцинь -частково
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-155 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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