Де у Луцьку та на Волині не буде світла 5 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00с. Сусваль церкваc. Сусваль вул. Лугова, Першотравнева2. КТП-139 Л-1,2 9:00-17:00 с. Когильно церква, школа, магазин с. Когильно, вул. Шевченка, Олійника, Нова1.9:00.-17:00 ФОП Ящинський, Левандовський, приміщення складів Вул..Берестеуька, Князя Володимира, Південна, Січових стрільців, Спортивна1. Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-26 чистка траси 9:30-16:30 ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-402. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99, до ВН-3 в ЗТП-102 к/р Р-141, Р-118 10:00-17:00 ФОП Жук, ФОП Лук’янчук с. Клопочин (частково), с. Колона-Волиця (частково), с. Жашковичі (повністю), с. Колона (частково)3. Л-1, Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. Жовтнева, вул. 8-го Березня1. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-289 с. Котуш 09:40 – 17:00с.Котуш вул.Центральна 1-242. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-96 с. Підцир’я 9:00 – 17:00 c. Підцир’я (частково)1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00КТП-434 с. ЛичаниСелищна рада смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаСелищна рада смт.ОликаКЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личанивул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личанивул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личанивул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личанивул. Визволителів, буд. (парні)36-642. ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00КТП-82 с. СуськСГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськвул. 1-го травня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-81Ківерцівське сільське споживче товариствоФОП Романюк Людмила МиколаївнаФОП Кудиско Андрій АндрійовиВідділ освіти Ківерцівської РДАКЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”ПАТ”Укртелеком”УДППЗ „Укрпошта”Свято-Різдво-Богородична громада УПЦСільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35вул. Радянська, буд. 1-5,7вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,164 ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 09:00-17:00КТП-373 с.БерестяниСільська рада БерестяниДП "Цуманське лісове господарство"Свято-Різдво-Богородична громада УПЦПАТ "Державний ощадний банк України"КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ПАТ "Укртелеком"Цуманське споживче товариствоФОП Онопченко Оксана ПетрівнаКТП-373 с.Берестянивул.Перемоги/непарні№/с.Берестянивул.Перемоги/парні№/с.Берестянивул.Жовтнева1.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4419:00-17:00 ТзОВ "Термінал"ТзОВ"Олекса"ТзОВ "Автор" м.Ковель, вул.Володимирська2.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №5489:00-17:00 ФОП Лузіна Н.О.Церква Укр.Святотр.ПТМ"Ковельтепло"Ков.управління освіти вик.ком. м.Ковель, вул.Сухомлинського,вул.Грабовського3.9:00-17:00СТзОВ "Ратнівський аграрій"Дубівське СТКовельське МТМОФГ "Красноволя"ТзОВ"Італінвест ІФ"ФОП Миронюк В. Ю.Церква с.ГородищеС/Р ГородищеПАТ"Укртелеком"с.Красноволяс.Городищес.ГредькиВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30-17:00РибінспекціяМагазин Риболоввул. Володарськоговул. Мирувул. Алмазовавул. Г. Гуляницькоговул. Товаровавул. Ковельська, 60, 60А1. 9:00-17:00Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна1. ПЛ-04 КТП-316 9:00 – 17:00 Магазини, с. Головно2. ПЛ-10 Л-58-08 9:00 – 17:00 Магазини частково:м.Любомль: в.Брестська: БАК лабораторія(вет.Лікарня), Держ.Лізгосп.с. Кусниша, Полапи. Сокіл.3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради ) м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),4. ПЛ-04 КТП-339 9:00 – 17:00 Магазини Смт. Шацьк вул.: Промислова, Будівельна, Незалежності, Шевченка,1. ПЛ-04кВЛ-1 КТП-278 10:00-17:00 с.Бихів вул.Сонячна2. ПЛ-04кВЛ-1 КТП-123 10:00-17:00 Магазини, церква с.Бірки, вул.ВишневаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4кВ Л-7 ТП-13 9:00-17:00 М.НововолинськВул.Соборна,63 ; В.Стуса 20-38 ,33-51; А.Кримського33-55, 48-74.2. ПЛ-0.4кВ Л-5 ТП-121 9:00-17:00 М-н Фортуна М.Нововолинськ.Вул.Небесної Сотні10-16 ; Маяковського 21.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.м.Рожище комбікормовий завод.с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1с.Кременець вул. Тихам.Рожище вул.Тичини.1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа,Магазин ,Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністюС.Буцинь -частково1. ПЛ-0,4 кВКТП-155 10:00-16:30 с.Осьмиговичі вул.Центральна2. ПЛ-0,4 кВКТП-104 10:00-16:30 Льононасінева ст. – адмінприміщення, укрзалізниця – водокачка с.м.т.Луків вул. Незалежності, Робітнича, Ватутіна3. ПЛ-0,4 кВКТП-5 10:00-16:30 с.Ставок вул.Центральна