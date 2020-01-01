У Володимирі-Волинському школи закривають на карантин





Про це



Карантинні заходи введуть у 5-ох школах Володимира-Волинського: ЗОШ№1 і №2, НВК№3-ліцей, гімназії імені О. Цинкаловського та ЗОШ№5 ім. А.Кореневського.



Діятиме карантин до кінця тижня. Тобто, якщо заходи не продовжать, то учні повернуться за парти вже 10-го лютого.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 4-те лютого у загальноосвітніх закладах Володимира-Волинського були відсутні близько 18 відсотків учнів. Поріг введення карантинних заходів не перевищено, проте їх вирішили ввести, щоб уникнути збільшення кількості хворих на ГРВІ.Про це БУГу повідомили в міському управління освіти, молоді і спорту.Карантинні заходи введуть у 5-ох школах Володимира-Волинського: ЗОШ№1 і №2, НВК№3-ліцей, гімназії імені О. Цинкаловського та ЗОШ№5 ім. А.Кореневського.Діятиме карантин до кінця тижня. Тобто, якщо заходи не продовжать, то учні повернуться за парти вже 10-го лютого.Нагадаємо, що у Луцьку запровадили карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.

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