У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» встановили сучасну хліборізку*

Для зручності відвідувачів гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції» у відділі хлібобулочних виробів встановили хліборізку.Ця диво-машина в мить поріже на рівні тонкі шматки буханець будь-якого хліба, батона чи булочок без начинки. Зробити це можна самостійно, повідомляє пресслужба закладу.«Ми знаємо, як наші покупці цінують свій час, через що віддають перевагу уже порізаному хлібові. Не усі виробники пропонують різані вироби, але ми знайшли вихід і запропонували відвідувачам порізати улюблені хлібобулочні вироби на професійному обладнанні», - розповіли у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції».В користуванні хліборізка зручна та доволі проста. Головне - не забувати про заходи безпеки.Перед тим, як обрати хліб, радять одягти поліетиленову рукавичку та взяти паперовий пакет, в який ви потім покладете уже порізаний хліб.Аби скористатися пристроєм, треба відчинити верхнє відділення хліборізки та покласти хліб. Після того, як покупець зачинить його, автоматично розпочнеться процес різання. І вже за лічені секунди порізана рівненькими шматочками хлібина з’явиться у нижньому відділенні.Щоб помістити порізаний продукт у паперовий пакет, треба дістати хліб, викласти його на спеціальну підставку, яка розташована над верхнім відділенням хліборізки.