Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі можливий дощ зі снігом.
У Ковелі, Любешові, Маневичах – без опадів. Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до 0…+2. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 3-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі можливий дощ зі снігом.
У Ковелі, Любешові, Маневичах – без опадів. Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до 0…+2. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 3-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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