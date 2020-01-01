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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 лютого
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимир-Волинському, Світязі можливий дощ зі снігом.

У Ковелі, Любешові, Маневичах – без опадів. Температура повітря вночі близько -5…-3 градусів, удень – до 0…+2. Вітер північно-західний, північно-східний і північний, 3-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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