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В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО

В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО
На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили 8 одиниць ножів з ознаками холодної зброї.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Mercedes Benz Sprinter виявили вісім ножів «MIL-TEC BW KAMPFMESSER TYP».

В ході повного митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажнику серед особистих речей картонні коробки торгової марки «MIL-TEC», всередині яких знаходились ножі в кобурах.

До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.

В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО
В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО

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Теги: волинська митниця, ножі, автомобіль
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Коментарі 1
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Скотиняки! То мені РЕПЛІКА КМ2000 не доїхала! Сволота ментівська!
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