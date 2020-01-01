В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО
Сьогодні, 17:40
На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили 8 одиниць ножів з ознаками холодної зброї.
Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Mercedes Benz Sprinter виявили вісім ножів «MIL-TEC BW KAMPFMESSER TYP».
В ході повного митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажнику серед особистих речей картонні коробки торгової марки «MIL-TEC», всередині яких знаходились ножі в кобурах.
До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.
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Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.
В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Mercedes Benz Sprinter виявили вісім ножів «MIL-TEC BW KAMPFMESSER TYP».
В ході повного митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажнику серед особистих речей картонні коробки торгової марки «MIL-TEC», всередині яких знаходились ножі в кобурах.
До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Скотиняки! То мені РЕПЛІКА КМ2000 не доїхала! Сволота ментівська!
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