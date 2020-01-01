В пункті пропуску «Устилуг» в автівці знайшли ножі. ФОТО





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В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Mercedes Benz Sprinter виявили вісім ножів «MIL-TEC BW KAMPFMESSER TYP».



В ході повного митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажнику серед особистих речей картонні коробки торгової марки «MIL-TEC», всередині яких знаходились ножі в кобурах.



До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили 8 одиниць ножів з ознаками холодної зброї.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В пункті пропуску «Устилуг» в автомобілі марки Mercedes Benz Sprinter виявили вісім ножів «MIL-TEC BW KAMPFMESSER TYP».В ході повного митного огляду автомобіля працівники митниці виявили у багажнику серед особистих речей картонні коробки торгової марки «MIL-TEC», всередині яких знаходились ножі в кобурах.До правоохоронних органів надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст.. 263 Кримінального Кодексу України.

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