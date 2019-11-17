Розповіли про стан лучанина, який травмувався під час вибуху на Теремнівській. ВІДЕО





Біля будинку, де усе сталося, працювали слідчі поліції та працівники газової служби, - пише



"Буде поліція встановлювати, ми не можемо напряму сказати, але об’єкт сам не газифікований. Нас викликали на вибух, ми завжди по взаємодії виїжджаємо на вибухи", - розповів керівник аварійної служби «Волиньгазу» Валентин Киричук.



Вибух був у підсобній будівлі. В цей момент там був чоловік Тетяни Смолярчук. Жінка каже, що у хліві зберігали консервацію, інструменти й легкозаймисті речовини.



"Я зайшла до сусідки. Вона каже, такий вибух був, що аж шибки трусилися. Я навіть подумати не могла, що це в нас тут таке. Там були горючі всякі і бензин, і розчинники, цих три балони було. Я спочатку подумала, що це вони, бо вибух був сильний ", - каже дружина травмованого Тетяна Смолярчук.



Жінка розповідає, що в цей час її чоловік мав бути на роботі, тому не здогадувалась, що він - під уламками. Рятувальники, які приїхали на місце, розповіли, що з-під завалів лунав стогін.



"Це вони прийшли, почули голос і відразу викликали швидку. Він сам вийшов. Вони допомогли, він збоку вже стояв. Він був випивший і такий зляканий. Я його питала, що таке – він каже, що я хотів прикурити", - каже Тетяна Смолярчук.



Травмованого 51-річного Віктора Смолярчука медики швидкої відвезли до приймального відділення міської клінічної лікарні. Керівник обласного опікового центру Роман Трач стан пацієнта називає важким.



"Термічний опік глибокий в ділянці обличчя і китиць. Зараз опіковий шок. Як підготуємо рани, тоді буде пересадка шкіри. Це через 5-6-7 днів. Він при свідомості, на даний момент надається йому допомога інфузійної терапії. Він знеболений і знаходиться в палаті", - каже Роман Трач.



Речник поліції області Віктор Гомоль озвучив попередню причину вибуху: "Вибух стався внаслідок витоку газу із одного із балонів, котрі господар зберігав у підсобному приміщенні".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через витік газу із балона вибухнула підсобна будівля . Травмувався 51-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до міської клінічної лікарні.Біля будинку, де усе сталося, працювали слідчі поліції та працівники газової служби, - пише Суспільне Волинь "Буде поліція встановлювати, ми не можемо напряму сказати, але об’єкт сам не газифікований. Нас викликали на вибух, ми завжди по взаємодії виїжджаємо на вибухи", - розповів керівник аварійної служби «Волиньгазу»Вибух був у підсобній будівлі. В цей момент там був чоловік Тетяни Смолярчук. Жінка каже, що у хліві зберігали консервацію, інструменти й легкозаймисті речовини."Я зайшла до сусідки. Вона каже, такий вибух був, що аж шибки трусилися. Я навіть подумати не могла, що це в нас тут таке. Там були горючі всякі і бензин, і розчинники, цих три балони було. Я спочатку подумала, що це вони, бо вибух був сильний ", - каже дружина травмованого Тетяна Смолярчук.Жінка розповідає, що в цей час її чоловік мав бути на роботі, тому не здогадувалась, що він - під уламками. Рятувальники, які приїхали на місце, розповіли, що з-під завалів лунав стогін."Це вони прийшли, почули голос і відразу викликали швидку. Він сам вийшов. Вони допомогли, він збоку вже стояв. Він був випивший і такий зляканий. Я його питала, що таке – він каже, що я хотів прикурити", - каже Тетяна Смолярчук.Травмованого 51-річного Віктора Смолярчука медики швидкої відвезли до приймального відділення міської клінічної лікарні. Керівник обласного опікового центрустан пацієнта називає важким."Термічний опік глибокий в ділянці обличчя і китиць. Зараз опіковий шок. Як підготуємо рани, тоді буде пересадка шкіри. Це через 5-6-7 днів. Він при свідомості, на даний момент надається йому допомога інфузійної терапії. Він знеболений і знаходиться в палаті", - каже Роман Трач.Речник поліції області Віктор Гомоль озвучив попередню причину вибуху: "Вибух стався внаслідок витоку газу із одного із балонів, котрі господар зберігав у підсобному приміщенні".

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