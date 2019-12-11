Чоловіка, якому у ковельській райлікарні пересадили серце, відправлять на реабілітацію до Києва. ВІДЕО





Про розповів головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук у сюжеті



Нагадаємо, Святославу Німчуку.



Попередня пересадка серця в Україні відбулася торік, 24 грудня. До цього подібні операції, зі слів голови Інститут серця МОЗ Бориса Тодурова, в Україні не робили 15 років. Обидві трансплантації серця провели на базі Ковельської районної лікарні.



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59-річний Святослав Німчук - нині у реанімації. Кожен удар нового серця фіксує апаратура. Новий орган чоловік отримав напередодні ввечері.



Святослав Німчук розповідає, до хвороби працював водієм швидкої. Пережив два інфаркти. Останній трапився на роботі.



“Була постійна втома, ноги майже не рухалися. Погано було. У мене був інфаркт - і треба було терміново робити пересадку серця. Клапан там вже був такий, що не можна було його поміняти. Стояв у черзі на Білорусію”, - розповів киянин Святослав Німчук, який отримав нове серце.



На донорський орган чоловік чекав три роки. Про операцію, каже, дізнався вчора зранку.



“Лікарям можу лише вклонитися. Дуже вони молодці. Всі такі зібрані... Мені в 6 ранку подзвонили, а о 7-й ми вже в машині сиділи і з Києва поїхали на Ковель. Тут нас добре прийняли", - каже Святослав Німчук.



Донором для Святослава Німчука став 42-річний військовий, розповідає завідувач відділення інтенсивної терапії Інституту серця МОЗ України Ігор Кузьмич. 42-річний волинянин помер від інсульту. Його рідні зранку, 3-го лютого, підписали згоду на донорство. У чоловіка вилучили нирку та серце. Нирку померлого пересадили ковельчанину, атовцю Дмитрові Ткачуку.



Зі слів лікаря Ігоря Кузьмича, операція минула добре.



“Полишили операційну ми десь під вечір. Пацієнт після таких операцій знаходиться на штучній вентиляції легень, у медикаментозному сні. Через 4 години він вже прийшов до свідомості: сам дихав, пив водичку. Все в штатному режимі, в порядку. Без будь-яких форс-мажорів. Трансплантація органів — це дуже дефіцитна справа в нашій країні. І її треба розвивати, бо це - радикальний шлях до порятунку людського життя ”, - розповів завідувач відділення інтенсивної терапії Інституту серця МОЗ України, Ігор Кузьмич.



Це вже друга операція з пересадки серця, яку провели на базі Ковельської райлікарні та 7-ма трансплантація нирки, розповідає головний лікар медзакладу Олег Самчук.



“Ми готувались, що це має бути не одна операція, тому що багато людей потребують операцій на серці, нирках та інших органах. Все треба було зробити так, щоб це було не одноразово, а для того, щоб це була повсякденна робота наших лікарів-трансплантологів лікарні”, - зауважив головний лікар Ковельського МТМО.



Попередня трансплантація серця у Ковелі відбулася 24-го грудня. 56-річний пацієнт Василь Міговка нині вдома. Чоловіка виписали 29 січня.



Святослав Німчук, зі слів речниці райлікарні Олени Деркач, цю добу проведе у реанімації. Завтра пацієнта планують транспортувати на післяопераційну реабілітацію у столичний Інститут Серця.









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