На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця

Петра Мартинюка.



97-річний волинянин воював у загонах УПА та був учасником Норильського повстання, - пише



Про рішення щодо реабілітації повідомив голова волинського «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександр Жук. Відповідне рішення комісія, яка запрацювала із середини минулого року, прийняла 23 січня.



Волинська обласна правозахисна організація «Меморіал» щиро привітала легендарного повстанця на псевдо Дуб.

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