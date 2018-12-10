На 29-му році Незалежності: реабілітували волинського повстанця
Сьогодні, 22:21
Національна комісія з реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років реабілітувала волинського повстанця Петра Мартинюка.
97-річний волинянин воював у загонах УПА та був учасником Норильського повстання, - пише "Волинь-нова".
Про рішення щодо реабілітації повідомив голова волинського «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександр Жук. Відповідне рішення комісія, яка запрацювала із середини минулого року, прийняла 23 січня.
Волинська обласна правозахисна організація «Меморіал» щиро привітала легендарного повстанця на псевдо Дуб.
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97-річний волинянин воював у загонах УПА та був учасником Норильського повстання, - пише "Волинь-нова".
Про рішення щодо реабілітації повідомив голова волинського «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександр Жук. Відповідне рішення комісія, яка запрацювала із середини минулого року, прийняла 23 січня.
Волинська обласна правозахисна організація «Меморіал» щиро привітала легендарного повстанця на псевдо Дуб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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