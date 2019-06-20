У ПЦУ виключили із Синоду та відправили на спокій патріарха Філарета

Філарета, які порушують канонічний та статутний порядок у Церкві".



Пресслужба ПЦУ повідомляє, що члени Синоду вирішили зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду, передає



"Враховуючи, що Почесний Патріарх Філарет втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, не подав лист на ім’я Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, зі зверненням до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній Церкві України, як це було визначено у п. 4 Журналу №30 засідання Священного Синоду від 24 червня 2019 року – встановити, що Почесний Патріарх Філарет з 24 червня 2019 року є архієреєм Православної Церкви України на спокої", - йдеться у повідомленні.



Крім того, за даними ПЦУ, "враховуючи все, вище зазначене, а також відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення – зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду..."



Також на засіданні Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне (див. 4 правило Другого Вселенського собору).



У ПЦУ додали, що на засіданні також було вирішено нагадати Почесному Патріарху Філарету і його оточенню про заклик Архієрейського Собору до примирення та припинення самоізоляції.



Нагадаємо, що Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в "самоізоляції".



Як відомо, в УПЦ КП Філарета заперечують ліквідацію Київського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени Священного Синоду ПЦУ розглядали "дії Почесного Патріарха, які порушують канонічний та статутний порядок у Церкві".Пресслужба ПЦУ повідомляє, що члени Синоду вирішили зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду, передає УНН. "Враховуючи, що Почесний Патріарх Філарет втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією, не подав лист на ім’я Предстоятеля, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, зі зверненням до Священного Синоду щодо соборного розгляду свого майбутнього становища у Православній Церкві України, як це було визначено у п. 4 Журналу №30 засідання Священного Синоду від 24 червня 2019 року – встановити, що Почесний Патріарх Філарет з 24 червня 2019 року є архієреєм Православної Церкви України на спокої", - йдеться у повідомленні.Крім того, за даними ПЦУ, "враховуючи все, вище зазначене, а також відсутність на шести засіданнях Священного Синоду поспіль, необґрунтовану відмову брати участь у засіданні Священного Синоду попри письмове запрошення – зупинити повноваження Почесного Патріарха Філарета як члена Священного Синоду..."Також на засіданні Синод констатував, що Почесному Патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне (див. 4 правило Другого Вселенського собору).У ПЦУ додали, що на засіданні також було вирішено нагадати Почесному Патріарху Філарету і його оточенню про заклик Архієрейського Собору до примирення та припинення самоізоляції.Нагадаємо, що Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав главу ліквідованої УПЦ КП, почесного патріарха Філарета до примирення і до подальшої участі у розбудові визнаної УПЦ, водночас вказавши, що Філарет перебуває в "самоізоляції".Як відомо, в УПЦ КП Філарета заперечують ліквідацію Київського патріархату.

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