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Цьогоріч учасниками ЗНО стануть понад 350 тисяч школярів

Цьогоріч учасниками ЗНО стануть понад 350 тисяч школярів
В Україні розпочалась реєстрація учасників, які цього року візьмуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, у 2020 році кількість учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, складає понад 346 тисяч осіб, - пише Освіта.

Також участь у ЗНО візьмуть випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років, які братимуть участь у вступній кампанії. Їх кількість зазвичай складає близько 10% від тих, хто отримує повну загальну середню освіту у поточному році.

Реєстрація учасників ЗНО триватиме до 24 березня. Майбутні учасники тестування, яким необхідно реєструватись у закладах освіти, мають виконати процедуру до 17 березня 2020 р

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Теги: ЗНО, освіта, Україна
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