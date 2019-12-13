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Волинському письменнику прислали нагороду за найгірший опис сексу. ФОТО

Волинському письменнику прислали нагороду за найгірший опис сексу. ФОТО
Волинський письменник Василь Слапчук отримав нагороду "Золотий хрін".

Про це волинський літератор написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Як відомо, цю антипремію присуджують за найгірший опис сексу в літературі. За підсумками 2019 року серед претендентів були ще двоє волинян - Павло Коробчук та Микола Мартинюк, але журі вибрало роботу Василя Слапчука.

Про це відразу ж писали у засобах масової інформації, але невдовзі Василь Слапчук написав, що хотів би офіційно отримати головну нагороду та посвідку. І через кілька днів він отримав нагороду.

"Ще одна новина. Нарешті щастя привалило! Отримав Новою поштою ВІДЗНАКУ. "Золотий Хрін". Демонструю. В усій красі. Любуйтеся. Просив уклінно загорнути у Сертифікат. Але... На жаль, не намалювали. Не серйозно, Панове Хренодавці", - написав Василь Слапчук.

Волинському письменнику прислали нагороду за найгірший опис сексу. ФОТО
Волинському письменнику прислали нагороду за найгірший опис сексу. ФОТО


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Теги: Василь Слапчук, Волинь, Золотий хрін
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Коментарі 1
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