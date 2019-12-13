Волинському письменнику прислали нагороду за найгірший опис сексу. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Волинський письменник Василь Слапчук отримав нагороду "Золотий хрін".
Про це волинський літератор написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Як відомо, цю антипремію присуджують за найгірший опис сексу в літературі. За підсумками 2019 року серед претендентів були ще двоє волинян - Павло Коробчук та Микола Мартинюк, але журі вибрало роботу Василя Слапчука.
Про це відразу ж писали у засобах масової інформації, але невдовзі Василь Слапчук написав, що хотів би офіційно отримати головну нагороду та посвідку. І через кілька днів він отримав нагороду.
"Ще одна новина. Нарешті щастя привалило! Отримав Новою поштою ВІДЗНАКУ. "Золотий Хрін". Демонструю. В усій красі. Любуйтеся. Просив уклінно загорнути у Сертифікат. Але... На жаль, не намалювали. Не серйозно, Панове Хренодавці", - написав Василь Слапчук.
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Про це волинський літератор написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Як відомо, цю антипремію присуджують за найгірший опис сексу в літературі. За підсумками 2019 року серед претендентів були ще двоє волинян - Павло Коробчук та Микола Мартинюк, але журі вибрало роботу Василя Слапчука.
Про це відразу ж писали у засобах масової інформації, але невдовзі Василь Слапчук написав, що хотів би офіційно отримати головну нагороду та посвідку. І через кілька днів він отримав нагороду.
"Ще одна новина. Нарешті щастя привалило! Отримав Новою поштою ВІДЗНАКУ. "Золотий Хрін". Демонструю. В усій красі. Любуйтеся. Просив уклінно загорнути у Сертифікат. Але... На жаль, не намалювали. Не серйозно, Панове Хренодавці", - написав Василь Слапчук.
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Коментарі 1
Явно не злогадається використати за призначенням.
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