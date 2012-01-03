У ПЦУ назвали «порушенням канонічного порядку» різдвяну літургію Михаїла 25 грудня





Синод наголосив на необхідності зваженого та конструктивного діалогу в питанні впровадження календарної реформи, про котру багато говорилося в суспільстві напередодні Нового року та Різдва, - повідомляє



Ініціатива митрополита Луцького і Волинського Михаїла щодо служіння у своїй єпархії різдвяної літургії 25 грудня за новим стилем не знайшла підтримки серед членів синоду – це назвали "самовільним" та "одноосібним" рішенням архієрея та "порушенням канонічного порядку" і наголосили, що "непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців".



"У ПЦУ визначили межі можливого на цьому етапі святкування Різдва за новим стилем. "Синод дозволив там, де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок", - повідомляє церковна пресслужба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На засіданні Священного Синоду ПЦУ говорили про календарну реформу в церкві. Члени Синоду згадували й про різдвяну літургію у Луцьку 25 грудня.Синод наголосив на необхідності зваженого та конструктивного діалогу в питанні впровадження календарної реформи, про котру багато говорилося в суспільстві напередодні Нового року та Різдва, - повідомляє ТСН. Ініціатива митрополита Луцького і Волинськогощодо служіння у своїй єпархії різдвяної літургії 25 грудня за новим стилем не знайшла підтримки серед членів синоду – це назвали "самовільним" та "одноосібним" рішенням архієрея та "порушенням канонічного порядку" і наголосили, що "непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців"."У ПЦУ визначили межі можливого на цьому етапі святкування Різдва за новим стилем. "Синод дозволив там, де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок", - повідомляє церковна пресслужба.

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