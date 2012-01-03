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У ПЦУ назвали «порушенням канонічного порядку» різдвяну літургію Михаїла 25 грудня

У ПЦУ назвали «порушенням канонічного порядку» різдвяну літургію Михаїла 25 грудня
На засіданні Священного Синоду ПЦУ говорили про календарну реформу в церкві. Члени Синоду згадували й про різдвяну літургію у Луцьку 25 грудня.

Синод наголосив на необхідності зваженого та конструктивного діалогу в питанні впровадження календарної реформи, про котру багато говорилося в суспільстві напередодні Нового року та Різдва, - повідомляє ТСН.

Ініціатива митрополита Луцького і Волинського Михаїла щодо служіння у своїй єпархії різдвяної літургії 25 грудня за новим стилем не знайшла підтримки серед членів синоду – це назвали "самовільним" та "одноосібним" рішенням архієрея та "порушенням канонічного порядку" і наголосили, що "непродумане та поспішне впровадження календарної реформи може призвести до поглиблення та появи ще більшого розділення серед українців".

"У ПЦУ визначили межі можливого на цьому етапі святкування Різдва за новим стилем. "Синод дозволив там, де для цього вбачаються об’єктивні обставини та пастирська необхідність, з благословення правлячого архієрея 25 грудня нового стилю звершувати лише молебень з акафістом Різдву Христовому та виконання колядок", - повідомляє церковна пресслужба.

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Теги: Різдво, Луцьк, Михаїл
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Коментарі 2
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Почалася гризня.
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владику Михаїла: хтось має бути першим, хай би то і не всім подобалось. В своєму інтерв'ю з цього приводу він все докладньо пояснив. Молодець!
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