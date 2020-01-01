Луцькі каратисти стали призерами міжнародного турніру
Сьогодні, 05:27
Луцькі спортсмени взяли участь у міжнародному турнірі та стали його призерами.
Змагання відбувалися у польському місті Ряшів 1 та 2 лютого, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У турнірі з кіокушинкай карате «Carpathia Cup 2020» (WKO ShinKyokushinkai) серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків та ветеранів в розділі «куміте» та «ката» взяли участь 814 учасників з 9 країн.
Луцькі спортсмени, у складі збірної команди Української Федерації "Кіокушинкайкан Карате" (IKO Matsushima) Василь Шевчук та Максим Бездєнєжних достойно виступили на цьому турнірі.
Василь Шевчук посів третє місце серед чоловіків, у ваговій категорії до 75 кг, а Максим Бездєнєжних зайняв третє місце серед юніорів серед юніорів (2002-2003р.н.), у ваговій до 70 кг.
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Змагання відбувалися у польському місті Ряшів 1 та 2 лютого, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
У турнірі з кіокушинкай карате «Carpathia Cup 2020» (WKO ShinKyokushinkai) серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків та ветеранів в розділі «куміте» та «ката» взяли участь 814 учасників з 9 країн.
Луцькі спортсмени, у складі збірної команди Української Федерації "Кіокушинкайкан Карате" (IKO Matsushima) Василь Шевчук та Максим Бездєнєжних достойно виступили на цьому турнірі.
Василь Шевчук посів третє місце серед чоловіків, у ваговій категорії до 75 кг, а Максим Бездєнєжних зайняв третє місце серед юніорів серед юніорів (2002-2003р.н.), у ваговій до 70 кг.
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