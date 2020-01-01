Луцькі каратисти стали призерами міжнародного турніру

Луцькі спортсмени взяли участь у міжнародному турнірі та стали його призерами.Змагання відбувалися у польському місті Ряшів 1 та 2 лютого, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.У турнірі з кіокушинкай карате «Carpathia Cup 2020» (WKO ShinKyokushinkai) серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків та ветеранів в розділі «куміте» та «ката» взяли участь 814 учасників з 9 країн.Луцькі спортсмени, у складі збірної команди Української Федерації "Кіокушинкайкан Карате" (IKO Matsushima)тадостойно виступили на цьому турнірі.Василь Шевчук посів третє місце серед чоловіків, у ваговій категорії до 75 кг, а Максим Бездєнєжних зайняв третє місце серед юніорів серед юніорів (2002-2003р.н.), у ваговій до 70 кг.