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Луцькі каратисти стали призерами міжнародного турніру

Луцькі каратисти стали призерами міжнародного турніру
Луцькі спортсмени взяли участь у міжнародному турнірі та стали його призерами.

Змагання відбувалися у польському місті Ряшів 1 та 2 лютого, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У турнірі з кіокушинкай карате «Carpathia Cup 2020» (WKO ShinKyokushinkai) серед дітей, юнаків, юніорів, чоловіків та ветеранів в розділі «куміте» та «ката» взяли участь 814 учасників з 9 країн.

Луцькі спортсмени, у складі збірної команди Української Федерації "Кіокушинкайкан Карате" (IKO Matsushima) Василь Шевчук та Максим Бездєнєжних достойно виступили на цьому турнірі.

Василь Шевчук посів третє місце серед чоловіків, у ваговій категорії до 75 кг, а Максим Бездєнєжних зайняв третє місце серед юніорів серед юніорів (2002-2003р.н.), у ваговій до 70 кг.

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Теги: спорт, Польща, Луцьк, карате
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