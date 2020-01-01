Верховна Рада підтримала зменшення кількості нардепів





Політичний експерт Олег Петровець пояснив, що водночас, задовольняючи суспільний інтерес, влада вбиває одразу двох зайців, - пише



Перший – це гра на рейтингу. Другим він вважає те, що нинішня влада так намагається приструнити депутатів, які почали підіймати голову в фракції.



"Однозначно зараз застосовується, як страшилка до тих депутатів, які почали завищено відноситися до своєї роботи та до тих груп, які почали формуватися. В тому числі до тих мажоритарників, які вже розуміють, що пропорційну систему затверджують на рівні Конституції й мажоритарка не потрібна. Як наслідок, вони в список можуть не попасти, тому що люди побачили ці речі з собаками за комуналку, вислови, повії в Раді. Вони негативно відбиваються на якісному складі депутатів і розуміють, що їх в список може ніхто не взяти", – додав Петровець.



Що передбачає законопроєкт



У документі мовиться про наступне:



- Народних депутатів України буде не 450, а 300.

- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.



Що таке пропорційна система з відкритими списками?



Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той підіймається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.



Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу шляхом голосування за окремого кандидата в списку партії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні.Політичний експертпояснив, що водночас, задовольняючи суспільний інтерес, влада вбиває одразу двох зайців, - пише Канал24 Перший – це гра на рейтингу. Другим він вважає те, що нинішня влада так намагається приструнити депутатів, які почали підіймати голову в фракції."Однозначно зараз застосовується, як страшилка до тих депутатів, які почали завищено відноситися до своєї роботи та до тих груп, які почали формуватися. В тому числі до тих мажоритарників, які вже розуміють, що пропорційну систему затверджують на рівні Конституції й мажоритарка не потрібна. Як наслідок, вони в список можуть не попасти, тому що люди побачили ці речі з собаками за комуналку, вислови, повії в Раді. Вони негативно відбиваються на якісному складі депутатів і розуміють, що їх в список може ніхто не взяти", – додав Петровець.У документі мовиться про наступне:- Народних депутатів України буде не 450, а 300.- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той підіймається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу шляхом голосування за окремого кандидата в списку партії.

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