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Верховна Рада підтримала зменшення кількості нардепів

Верховна Рада підтримала зменшення кількості нардепів
Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні.

Політичний експерт Олег Петровець пояснив, що водночас, задовольняючи суспільний інтерес, влада вбиває одразу двох зайців, - пише Канал24.

Перший – це гра на рейтингу. Другим він вважає те, що нинішня влада так намагається приструнити депутатів, які почали підіймати голову в фракції.

"Однозначно зараз застосовується, як страшилка до тих депутатів, які почали завищено відноситися до своєї роботи та до тих груп, які почали формуватися. В тому числі до тих мажоритарників, які вже розуміють, що пропорційну систему затверджують на рівні Конституції й мажоритарка не потрібна. Як наслідок, вони в список можуть не попасти, тому що люди побачили ці речі з собаками за комуналку, вислови, повії в Раді. Вони негативно відбиваються на якісному складі депутатів і розуміють, що їх в список може ніхто не взяти", – додав Петровець.

Що передбачає законопроєкт

У документі мовиться про наступне:

- Народних депутатів України буде не 450, а 300.
- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Що таке пропорційна система з відкритими списками?

Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той підіймається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.

Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу шляхом голосування за окремого кандидата в списку партії.

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Теги: Верховна Рада
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