Розповіли, як та в якій країні працюватиме 6G





За словами розробників, дані будь-якого розміру будуть завантажуватись і віддаватися майже моментально, - пише



Розробники стандарту 6G, стверджують, що швидкість в 6G досягне 1 терабіта в секунду – це приблизно в 8 тисяч разів вище максимально можливої теоретичної швидкості в 5G.



Терабітна швидкість передачі обміну даними дозволить, наприклад, отримати 142 години відео в найвищій якості всього за одну секунду.



Передбачається, що однією з перших країн, де будуть запущені мережі 6G, стане Японія. За попередніми прогнозами, це може статися в 2030 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчені та інженери вже трудяться над розробкою 6G. Поняття швидкості в цьому стандарті може взагалі зникнути.За словами розробників, дані будь-якого розміру будуть завантажуватись і віддаватися майже моментально, - пише Tehportal Розробники стандарту 6G, стверджують, що швидкість в 6G досягне 1 терабіта в секунду – це приблизно в 8 тисяч разів вище максимально можливої теоретичної швидкості в 5G.Терабітна швидкість передачі обміну даними дозволить, наприклад, отримати 142 години відео в найвищій якості всього за одну секунду.Передбачається, що однією з перших країн, де будуть запущені мережі 6G, стане Японія. За попередніми прогнозами, це може статися в 2030 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію