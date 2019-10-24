Розповіли, як та в якій країні працюватиме 6G
Сьогодні, 06:17
Вчені та інженери вже трудяться над розробкою 6G. Поняття швидкості в цьому стандарті може взагалі зникнути.
За словами розробників, дані будь-якого розміру будуть завантажуватись і віддаватися майже моментально, - пише Tehportal.
Розробники стандарту 6G, стверджують, що швидкість в 6G досягне 1 терабіта в секунду – це приблизно в 8 тисяч разів вище максимально можливої теоретичної швидкості в 5G.
Терабітна швидкість передачі обміну даними дозволить, наприклад, отримати 142 години відео в найвищій якості всього за одну секунду.
Передбачається, що однією з перших країн, де будуть запущені мережі 6G, стане Японія. За попередніми прогнозами, це може статися в 2030 році.
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За словами розробників, дані будь-якого розміру будуть завантажуватись і віддаватися майже моментально, - пише Tehportal.
Розробники стандарту 6G, стверджують, що швидкість в 6G досягне 1 терабіта в секунду – це приблизно в 8 тисяч разів вище максимально можливої теоретичної швидкості в 5G.
Терабітна швидкість передачі обміну даними дозволить, наприклад, отримати 142 години відео в найвищій якості всього за одну секунду.
Передбачається, що однією з перших країн, де будуть запущені мережі 6G, стане Японія. За попередніми прогнозами, це може статися в 2030 році.
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