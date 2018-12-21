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Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учора, 4 лютого, пізно увечері розпочали примусовий демонтаж Старого ринку.

На територію ринку приїхала важка техніка. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.

Майже в 23 годині на Старий ринок з'їхалося багато поліції, рятувальники. Один із бульдозерів, яких усього було два, розтрощив крайній контейнер. Після того, як до бульдозера збіглося чимало підприємців, він поїхав з ринку.

Людей зійшлося декілька сотень, рух вулицею Глушець перекрили. Підприємці оточили усю важку техніку, яка була на ринку, аби унеможливити подільше знесення контейнерів.

За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.

Один з грейдерів застряг між рядами ринку, біля нього постійно чергувала частина підприємців ринку.

Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко, вони оглянули знищені споруди та поспілкувалися з підприємцями.

Базарники зауважили, що ті підприємці, чиї контейнери пошкодили, були готові переїхати на Новий ринок добровільно. Натомість тепер, за словами базарників, - переїжджати ніхто не буде.

Начальник поліції області Петро Шпига зазначив, що усім діям нададуть правову оцінку. Людям пообіцяли, що до ранку 5 лютого ніхто демонтувати ринок не буде.

"Якщо я вас не захищу, я піду з посади", - сказав Петро Шпига і додав, що діятиме виключно в рамках закону.

Підприємці ж вимагали покарати винних та звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.

Станом на ранок 5 лютого стало відомо про те, що поліція розпочала кримінальне провадження через нічні події на Старому ринку. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.

Правоохоронці продовжують перебувати на Старому ринку і вранці 5 лютого. Підприємці ж збираються біля мерії.

Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ


Нагадаємо, в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.

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Теги: Старий ринок, демонтаж
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Коментарі 7
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Смішно читати за рейдерське захоплення
Ви ж базарники самі ж зараз захопили територію яка місту належить а не вам.
Ви переходьте мирно і все. Люди будуть їздити туди.
Не робіть в місті цього бардаку...
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Спекулянтів геть!
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Звичайно це банальне рейдерське захоплення території кропівською "владою".І ні в кого навіть немає ілюзій.Волинь перетворилась в феодальну вотчину за підтримки продажних недодепутатів.Що зараз почнеться з бурштином(Закон прийнятий),важко уявити,а на підході продаж землі і Закон про подвійне громадянство.Прикро за земляків.Дай Боже їм розуму.
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Коментатори, де ви були вночі??
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Треба демонтувати цей смердючий та брудний гадюшнік в центрі міста якнайшвидше! Жителі міста цілком підтримують дії луцької влади.
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Підприємцям які уклали договір з Комунальним підприємством "Луцькі ринкі" до липня - 30 січня говорять вибратися до 3 лютого, і вночі перевдягнуті В тітушок муніципали(які утримуються на гроші міста) ламають і нищать майно підприємців, якщо ви вважаєте що це вас не стосується, то ви помиляєтеся, якщо ваше майно попаде під інтереси "людей які мають владу в місті" то з вами вчинять аналогічно.
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Волинь пост!! Вам треба змінити фотографа, нічого не зрозуміло на фото!
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