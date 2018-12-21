Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Учора, 4 лютого, пізно увечеріНа територію ринку приїхала важка техніка. Цьому передувало те, що працівники ринку побачили осіб у балаклавах, які різали паркан з боку парку.Майже в 23 годині на Старий ринок з'їхалося багато поліції, рятувальники. Один із бульдозерів, яких усього було два, розтрощив крайній контейнер. Після того, як до бульдозера збіглося чимало підприємців, він поїхав з ринку.Людей зійшлося декілька сотень, рух вулицею Глушець перекрили. Підприємці оточили усю важку техніку, яка була на ринку, аби унеможливити подільше знесення контейнерів.За попередньою інформацією, 15 людей із тих, хто зносив споруди на ринку, затримали і доставили у міськвідділ. Декого з людей забрала швидка.Один з грейдерів застряг між рядами ринку, біля нього постійно чергувала частина підприємців ринку.Додамо, що на ринок прибув очільник поліції Волині Петро Шпига та керівник Волинської ОДА, вони оглянули знищені споруди та поспілкувалися з підприємцями.Базарники зауважили, що ті підприємці, чиї контейнери пошкодили, були готові переїхати на Новий ринок добровільно. Натомість тепер, за словами базарників, - переїжджати ніхто не буде.Начальник поліції області Петро Шпига зазначив, що усім діям нададуть правову оцінку. Людям пообіцяли, що до ранку 5 лютого ніхто демонтувати ринок не буде."Якщо я вас не захищу, я піду з посади", - сказав Петро Шпига і додав, що діятиме виключно в рамках закону.Підприємці ж вимагали покарати винних та звільнити очільницю департаменту муніципальної вартиСтаном на ранок 5 лютого стало відомо про те, що. Правоохоронці також повідомили, що до медиків за допомогою через заворушення на ринку звернулися 3 людей, серед них - 1 працівник муніципальної варти.Правоохоронці продовжують перебувати на Старому ринку і вранці 5 лютого. Підприємці ж збираються біля мерії.Нагадаємо, в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.