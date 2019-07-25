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Російському співаку, який працював на Волині, хочуть заборонити в`їзд в Україну

Російському співаку, який працював на Волині, хочуть заборонити в`їзд в Україну
СБУ інформувала Держприкордонслужбу щодо порушення правил перетину державного кордону України російським співаком Олександром Сєровим.

Про це повідомляє Главком.

Як відомо, свого часу Олександр Сєров працював у ВІА "Світязь" у Волинській філармонії.

Нагадаємо, раніше СБУ заборонила в’їзд до України на три роки російському співаку Валерію Сюткіну, який раніше хвалив президента Росії Володимира Путіна за «блискуче» проведену анексію Криму.

Також СБУ проінформувала Державну прикордонну службу про порушення правил перетину державного кордону України і відвідування окупованого Криму іншим російським співаком Олександром Сєровим. Щодо можливості перетину ним кордону буде прийматися рішення прикордонниками.

«СБУ відреагувала на колективний лист 40 депутатів з Європейської солідарності, Голосу, Батьківщини і За майбутнє. Сюткіну заборонений в‘їзд в Україну. По іншому московському гастролеру, Сєрову, рішення має прийняти Державна прикордонна Служба. Хай у себе вдома співами заробляють», – повідомив ініціатор депутатського звернення народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв на своїй сторінці в мережі Facebook..

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Теги: Україна, СБУ, Світязь, Олександр Сєров
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