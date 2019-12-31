На Волинь приїдуть мисливці з Європи





Договір про це вдалося підписати під час Міжнародної виставки JAGD & HUND (полювання та собаки), що цього року традиційно відбулася у німецькому Дортмунді, повідомляє



На запрошення німецької сторони, яка високо оцінила ведення мисливського господарства державними лісомисливськими підприємствами нашої області, виставку відвідала делегація з Волині на чолі першим заступником начальника управління Русланом Войцеховським.







Домовилися, що першу групу європейських мисливців у відповідні терміни полювання прийматиме державне підприємство «Мисливське господарство «Звірівське».



Мисливський туризм давно є досить популярним у Європі. Досвідчені європейські мисливці готові сплачувати суттєві кошти за якісну організацію полювання. Такі заходи підтримуються усіма європейськими природоохоронними організаціями. Адже отримані кошти спрямовуються на розвиток мисливських угідь і зокрема – збільшення кількості звірів.



Вивести волинські полювання на європейський рівень – такі амбітні завдання поставив на найближчі роки державним лісомисливським господарствам начальник управління Олександр Кватирко. Перш за все, акцентуючи на культурі полювання. В рамках реалізації цих завдань практично у кожному мисливському угідді, яке підпорядковане державним підприємствам, створено вольєри для розведення копитних мисливських тварин та птахів. На території, де звірі та пернаті живуть у вільному просторі, споруджено достатню кількість годівниць та солонців. Силами єгерської служби протягом теплого періоду заготовляються корми, а у складний для тварин період щоденно розкладаються у місцях підгодівлі. Для спостереження за тваринами також встановлюються вежі та відеокамери. Таким чином вдається контролювати рух тварин, їх кількість та звички. У період сезону полювання ведеться посилена охорона угідь від браконьєрства.



Варто зазначити, що всі ці заходи є досить затратними. А європейські інвестиції здатні стати найпотужнішим джерелом додаткових надходжень для прикордонної Волині.



Довідково:



JAGD & HUND – найбільша в Європі мисливська виставка, яку щороку відвідують тисячі мисливців та представників цього бізнесу.



У 2020-му в рамках виставки свої пропозиції озвучили мисливські компанії з більш ніж 40 країн світу. Серед них – представники відомих у цій галузі компаній з Австралії, Нової Зеландії, Аргентини, Сполучених Штатів Америки та Південної Африки. Зважаючи на такий рівень конкуренції, особливо приємно відзначити, що пропозиції волинських лісівників зацікавили європейських мисливців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Профільні європейські організації високо оцінили рівень ведення мисливського господарства волинськими лісівниками. Як результат – уже підтвердили своє бажання прибути на Волинь в рамках мисливського туризму.Договір про це вдалося підписати під час Міжнародної виставки JAGD & HUND (полювання та собаки), що цього року традиційно відбулася у німецькому Дортмунді, повідомляє прессслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.На запрошення німецької сторони, яка високо оцінила ведення мисливського господарства державними лісомисливськими підприємствами нашої області, виставку відвідала делегація з Волині на чолі першим заступником начальника управлінняДомовилися, що першу групу європейських мисливців у відповідні терміни полювання прийматиме державне підприємство «Мисливське господарство «Звірівське».Мисливський туризм давно є досить популярним у Європі. Досвідчені європейські мисливці готові сплачувати суттєві кошти за якісну організацію полювання. Такі заходи підтримуються усіма європейськими природоохоронними організаціями. Адже отримані кошти спрямовуються на розвиток мисливських угідь і зокрема – збільшення кількості звірів.Вивести волинські полювання на європейський рівень – такі амбітні завдання поставив на найближчі роки державним лісомисливським господарствам начальник управління Олександр Кватирко. Перш за все, акцентуючи на культурі полювання. В рамках реалізації цих завдань практично у кожному мисливському угідді, яке підпорядковане державним підприємствам, створено вольєри для розведення копитних мисливських тварин та птахів. На території, де звірі та пернаті живуть у вільному просторі, споруджено достатню кількість годівниць та солонців. Силами єгерської служби протягом теплого періоду заготовляються корми, а у складний для тварин період щоденно розкладаються у місцях підгодівлі. Для спостереження за тваринами також встановлюються вежі та відеокамери. Таким чином вдається контролювати рух тварин, їх кількість та звички. У період сезону полювання ведеться посилена охорона угідь від браконьєрства.Варто зазначити, що всі ці заходи є досить затратними. А європейські інвестиції здатні стати найпотужнішим джерелом додаткових надходжень для прикордонної Волині.JAGD & HUND – найбільша в Європі мисливська виставка, яку щороку відвідують тисячі мисливців та представників цього бізнесу.У 2020-му в рамках виставки свої пропозиції озвучили мисливські компанії з більш ніж 40 країн світу. Серед них – представники відомих у цій галузі компаній з Австралії, Нової Зеландії, Аргентини, Сполучених Штатів Америки та Південної Африки. Зважаючи на такий рівень конкуренції, особливо приємно відзначити, що пропозиції волинських лісівників зацікавили європейських мисливців.

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