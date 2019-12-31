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На Волинь приїдуть мисливці з Європи

На Волинь приїдуть мисливці з Європи
Профільні європейські організації високо оцінили рівень ведення мисливського господарства волинськими лісівниками. Як результат – уже підтвердили своє бажання прибути на Волинь в рамках мисливського туризму.

Договір про це вдалося підписати під час Міжнародної виставки JAGD & HUND (полювання та собаки), що цього року традиційно відбулася у німецькому Дортмунді, повідомляє прессслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

На запрошення німецької сторони, яка високо оцінила ведення мисливського господарства державними лісомисливськими підприємствами нашої області, виставку відвідала делегація з Волині на чолі першим заступником начальника управління Русланом Войцеховським.

На Волинь приїдуть мисливці з Європи


Домовилися, що першу групу європейських мисливців у відповідні терміни полювання прийматиме державне підприємство «Мисливське господарство «Звірівське».

Мисливський туризм давно є досить популярним у Європі. Досвідчені європейські мисливці готові сплачувати суттєві кошти за якісну організацію полювання. Такі заходи підтримуються усіма європейськими природоохоронними організаціями. Адже отримані кошти спрямовуються на розвиток мисливських угідь і зокрема – збільшення кількості звірів.

Вивести волинські полювання на європейський рівень – такі амбітні завдання поставив на найближчі роки державним лісомисливським господарствам начальник управління Олександр Кватирко. Перш за все, акцентуючи на культурі полювання. В рамках реалізації цих завдань практично у кожному мисливському угідді, яке підпорядковане державним підприємствам, створено вольєри для розведення копитних мисливських тварин та птахів. На території, де звірі та пернаті живуть у вільному просторі, споруджено достатню кількість годівниць та солонців. Силами єгерської служби протягом теплого періоду заготовляються корми, а у складний для тварин період щоденно розкладаються у місцях підгодівлі. Для спостереження за тваринами також встановлюються вежі та відеокамери. Таким чином вдається контролювати рух тварин, їх кількість та звички. У період сезону полювання ведеться посилена охорона угідь від браконьєрства.

Варто зазначити, що всі ці заходи є досить затратними. А європейські інвестиції здатні стати найпотужнішим джерелом додаткових надходжень для прикордонної Волині.

Довідково:

JAGD & HUND – найбільша в Європі мисливська виставка, яку щороку відвідують тисячі мисливців та представників цього бізнесу.

У 2020-му в рамках виставки свої пропозиції озвучили мисливські компанії з більш ніж 40 країн світу. Серед них – представники відомих у цій галузі компаній з Австралії, Нової Зеландії, Аргентини, Сполучених Штатів Америки та Південної Африки. Зважаючи на такий рівень конкуренції, особливо приємно відзначити, що пропозиції волинських лісівників зацікавили європейських мисливців.

На Волинь приїдуть мисливці з Європи
На Волинь приїдуть мисливці з Європи
На Волинь приїдуть мисливці з Європи
На Волинь приїдуть мисливці з Європи

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Теги: мисливці, лісівники, Волинь
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