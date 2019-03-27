На Волині орендаря змушують повернути громаді землю вартістю понад 100 мільйонів





Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду із позовом в інтересах держави в особі Грем’яченської сільської ради Ківерцівського району, аби розірвати договір оренди землі, стягнути з недобросовісного орендаря заборговану орендну плату та повернути громаді земельну ділянку вартістю 102 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



З'ясувалось, що із квітня 2017 року підприємство, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 110 га.



Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.



У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вимагають повернення державі земельної ділянки вартістю 102 мільйонів гривень.Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду із позовом в інтересах держави в особі Грем’яченської сільської ради Ківерцівського району, аби розірвати договір оренди землі, стягнути з недобросовісного орендаря заборговану орендну плату та повернути громаді земельну ділянку вартістю 102 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.З'ясувалось, що із квітня 2017 року підприємство, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 110 га.Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

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