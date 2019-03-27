вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині орендаря змушують повернути громаді землю вартістю понад 100 мільйонів

На Волині орендаря змушують повернути громаді землю вартістю понад 100 мільйонів
На Волині вимагають повернення державі земельної ділянки вартістю 102 мільйонів гривень.

Маневицька місцева прокуратура Волинської області звернулася до Господарського суду із позовом в інтересах держави в особі Грем’яченської сільської ради Ківерцівського району, аби розірвати договір оренди землі, стягнути з недобросовісного орендаря заборговану орендну плату та повернути громаді земельну ділянку вартістю 102 млн грн, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

З'ясувалось, що із квітня 2017 року підприємство, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 110 га.

Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.

У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: оренда, земля, вартість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку
Сьогодні, 10:19
Це не імпровізація, – Пустовіт про нічну трощу Старого ринку
Сьогодні, 09:55
На Волині орендаря змушують повернути громаді землю вартістю понад 100 мільйонів
Сьогодні, 09:52
На Волинь приїдуть мисливці з Європи
Сьогодні, 09:32
5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Для Укрзалізниці можуть скасувати податок на землю Для Укрзалізниці можуть скасувати податок на землю
13 січень, 07:10
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
27 березень, 2019, 11:55
Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу Луцькому підприємцю не віддали землю для ведення бізнесу
27 березень, 2019, 11:04
Росіянину дали в оренду землю у Луцьку Росіянину дали в оренду землю у Луцьку
27 лютий, 2019, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вандалізм у лісі на Волині: злочинці зрізали дерева, перекривши сільську дорогу
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків
Сьогодні, 10:39
 0
У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Сьогодні, 10:35
 0
У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8