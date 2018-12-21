Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку





Про це інформує Луцька міська рада на своїй офіційній сторінці у facebook.



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Текст подаємо без змін і правок:



Так, Луцькою міською радою було прийняте рішення від 29.01.2020 № 69/1, яким комунальному підприємству “Луцькі ринки” припинено право постійного користування земельною ділянкою на вул. Глушець,1. Цим же документом зобов’язано припинити дію договорів оренди торгівельних місць до 02.02.2020 року і очистити до 03.02.2020 року земельну ділянку шляхом демонтажу від розміщених там тимчасових споруд та конструкцій.



На ринку панує антисанітарія, часто торгівля здійснюється з порушенням санітарних норм. Підприємці масово ухиляються від сплати податків до бюджету. Зокрема, минулого року під час перевірки виявили 50 працівників, які взагалі не оформили трудові відносини і 45 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Ще 442 торгові місця взагалі не обстежили, люди з них втекли або ж просто закрили контейнери.



Підприємців Старого ринку неодноразово попереджали про необхідність перевезти тимчасові конструкції та майно, запропонувавши для переїзду місця на ринку “Новий” на пільгових умовах.

Напередодні проведення демонтажу посадовцями міської ради було проведено нараду з представниками Луцького ВП ГУНП у Волинській області, ГУНП у Волинській області та патрульної поліції щодо забезпечення безпеки й дотримання громадського порядку.



Увечері, 4 лютого,



Бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку призвели до того, що демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня. Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.



Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради.



У зв’язку з тим, що керівництво поліції не може забезпечити дотримання громадського порядку, безпеку громадян та виконання рішень міської ради, міська рада буде порушувати перед Міністерством внутрішніх справ України питання щодо невідповідності займаній посаді начальника ГУНП у Волинській області Шпиги П.П.

Кілька сотень громадян, які здійснюють торгівлю, в тому числі — незаконну, на самостійно захопленій ділянці не будуть тримати в заручниках усе місто та лучан, які прагнуть бачити на площі перед Замком Любарта гарну, доглянуту, туристично привабливу територію, а не брудний смітник.



Осіб, які нанесли тілесні ушкодження працівникам департаменту муніципальної варти та пошкодили техніку для демонтажу, зафіксовано на відеокамеру. Луцькою міською радою будуть спрямовані заяви в прокуратуру для відповідного реагування.



Демонтаж буде продовжено до повного виконання рішення міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькраді вважають, що бездіяльність та неналежне виконання обов'язків поліції не дала завершити законний демонтаж частини Старого ринку.Про це інформує Луцька міська рада на своїй офіційній сторінці у facebook.Так, Луцькою міською радою було прийняте рішення від 29.01.2020 № 69/1, яким комунальному підприємству “Луцькі ринки” припинено право постійного користування земельною ділянкою на вул. Глушець,1. Цим же документом зобов’язано припинити дію договорів оренди торгівельних місць до 02.02.2020 року і очистити до 03.02.2020 року земельну ділянку шляхом демонтажу від розміщених там тимчасових споруд та конструкцій.На ринку панує антисанітарія, часто торгівля здійснюється з порушенням санітарних норм. Підприємці масово ухиляються від сплати податків до бюджету. Зокрема, минулого року під час перевірки виявили 50 працівників, які взагалі не оформили трудові відносини і 45 осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність без належно оформлених документів. Ще 442 торгові місця взагалі не обстежили, люди з них втекли або ж просто закрили контейнери.Підприємців Старого ринку неодноразово попереджали про необхідність перевезти тимчасові конструкції та майно, запропонувавши для переїзду місця на ринку “Новий” на пільгових умовах.Напередодні проведення демонтажу посадовцями міської ради було проведено нараду з представниками Луцького ВП ГУНП у Волинській області, ГУНП у Волинській області та патрульної поліції щодо забезпечення безпеки й дотримання громадського порядку.Увечері, 4 лютого, департамент муніципальної варти приступив до примусового демонтажу незаконно встановлених конструкцій, однак цьому підприємці завадили.Бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку призвели до того, що демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня. Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради.У зв’язку з тим, що керівництво поліції не може забезпечити дотримання громадського порядку, безпеку громадян та виконання рішень міської ради, міська рада буде порушувати перед Міністерством внутрішніх справ України питання щодо невідповідності займаній посаді начальника ГУНП у Волинській області Шпиги П.П.Кілька сотень громадян, які здійснюють торгівлю, в тому числі — незаконну, на самостійно захопленій ділянці не будуть тримати в заручниках усе місто та лучан, які прагнуть бачити на площі перед Замком Любарта гарну, доглянуту, туристично привабливу територію, а не брудний смітник.Осіб, які нанесли тілесні ушкодження працівникам департаменту муніципальної варти та пошкодили техніку для демонтажу, зафіксовано на відеокамеру. Луцькою міською радою будуть спрямовані заяви в прокуратуру для відповідного реагування.Демонтаж буде продовжено до повного виконання рішення міської ради.

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