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У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів

У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
У Києві викрили організаторів онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон доларів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Правоохоронці встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ. В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.

Протиправна діяльність поширювалася у мережі, як для українського ринку, так і для Європи, Австралії та США. Місячний прибуток складав мільйон доларів.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили 54 системних блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. Також вилучено чотири жорстких диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Також спеціалістам кіберполіції, у ході огляду комп’ютерів, що знаходилися в офісі компанії, вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо. Вилучене направили для проведення експертиз.

Наразі встановили, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.




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Теги: казино, Київ
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