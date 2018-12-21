Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта

Підприємці Старого ринку, які прийшли до мерії вранці 5 лютого після, вимагають відправити у відставку в.о. мера Луцькаі звільнити очільницю департаменту муніципальної вартиЧастина мітингувальників, яких зібралися сотні під стінами Луцькради, зайшла до зали, де відбувається засідання виконкому.Люди вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку, та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.«Це кримінальний орган, якому в Луцьку не місце», - заявили вони. В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що нині проводять розслідування шодо дій муніципалів. За результатами перевірки й приймуть рішення.Підприємці ж Старого ринку запевняють – якщо їхні вимоги не виконають до 15 лютого, то будуть діяти радикальніше. Разом із тим, підприємці рішуче відмовляються переїжджати на Новий ринок.Григорій Путовіт запропонував створити ініціативну групу для вирішення конфлікту, але люди – проти.Натомість мітингувальники скандують «Пустовіта – у відставку!» та заблокували трибуну і президію у залі засідань.Заважимо, що міська влада зробила. Це, як пишуть на сайті міськради, призвело до того, що «демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня». Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.«Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», - пишуть у мерії й заявляють, що скаржитимуться на очільника поліції Петра Шпигу у профільне міністерство.Нагадаємо, в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.