вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта

Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку, які прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій, вимагають відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта і звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську.

Частина мітингувальників, яких зібралися сотні під стінами Луцькради, зайшла до зали, де відбувається засідання виконкому.

Люди вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку, та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.

«Це кримінальний орган, якому в Луцьку не місце», - заявили вони. В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що нині проводять розслідування шодо дій муніципалів. За результатами перевірки й приймуть рішення.

Підприємці ж Старого ринку запевняють – якщо їхні вимоги не виконають до 15 лютого, то будуть діяти радикальніше. Разом із тим, підприємці рішуче відмовляються переїжджати на Новий ринок.

Григорій Путовіт запропонував створити ініціативну групу для вирішення конфлікту, але люди – проти.

Натомість мітингувальники скандують «Пустовіта – у відставку!» та заблокували трибуну і президію у залі засідань.



Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта


Заважимо, що міська влада зробила заяву про бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку. Це, як пишуть на сайті міськради, призвело до того, що «демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня». Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.

«Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», - пишуть у мерії й заявляють, що скаржитимуться на очільника поліції Петра Шпигу у профільне міністерство.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нагадаємо, в міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.

Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старий ринок, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Неможливо вимагати відставки того,кого немає,самозванців.Це те ж саме,що "и.о.царя Бунша".Там їх гнали в шию...
Відповісти
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків
Сьогодні, 10:39
У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Сьогодні, 10:35
У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
Сьогодні, 10:32
Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку Луцькрада поскаржиться Авакову на Шпигу через події на Старому ринку
Сьогодні, 10:19
Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 08:43
Серед 3 постраждалих – один муніципал: поліція прокоментувала нічні події на Старому ринку Серед 3 постраждалих – один муніципал: поліція прокоментувала нічні події на Старому ринку
Сьогодні, 08:10
На Старому ринку не будуть зносити кіоски, – Луцькрада На Старому ринку не будуть зносити кіоски, – Луцькрада
21 грудень, 2018, 16:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вандалізм у лісі на Волині: злочинці зрізали дерева, перекривши сільську дорогу
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині покарали підприємця, в барі якого ввечері була дитина без батьків
Сьогодні, 10:39
 0
У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:37
 0
Підприємці Старого ринку заблокували роботу виконкому і вимагають відставки Пустовіта
Сьогодні, 10:35
 0
У Києві онлайн-казино під вивіскою ІТ-компанії заробляло мільйони доларів
Сьогодні, 10:32
 0
Медіа
відео
1/8