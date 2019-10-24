У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО





Трагедія трапилася пізно ввечері 4 лютого. Про це з місця події повідомив кореспондент



За словами правоохоронців, повідомлення до поліції надійшло о 23:33. Про ДТП повідомив водій автомобіля, причетного до аварії. Спочатку він залишив місце аварії на авто, однак потім повернувся пішки і зателефонував на «102».



Поліція встановила особу загиблого. Він – рожищанин 1983 року народження. Водій також рожищанин 1994 року народження.



Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Шевченка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Трагедія трапилася пізно ввечері 4 лютого. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище За словами правоохоронців, повідомлення до поліції надійшло о 23:33. Про ДТП повідомив водій автомобіля, причетного до аварії. Спочатку він залишив місце аварії на авто, однак потім повернувся пішки і зателефонував на «102».Поліція встановила особу загиблого. Він – рожищанин 1983 року народження. Водій також рожищанин 1994 року народження.Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

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