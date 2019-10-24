У Рожищі – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:37
У Рожищі на вулиці Шевченка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Трагедія трапилася пізно ввечері 4 лютого. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
За словами правоохоронців, повідомлення до поліції надійшло о 23:33. Про ДТП повідомив водій автомобіля, причетного до аварії. Спочатку він залишив місце аварії на авто, однак потім повернувся пішки і зателефонував на «102».
Поліція встановила особу загиблого. Він – рожищанин 1983 року народження. Водій також рожищанин 1994 року народження.
Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
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Трагедія трапилася пізно ввечері 4 лютого. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
За словами правоохоронців, повідомлення до поліції надійшло о 23:33. Про ДТП повідомив водій автомобіля, причетного до аварії. Спочатку він залишив місце аварії на авто, однак потім повернувся пішки і зателефонував на «102».
Поліція встановила особу загиблого. Він – рожищанин 1983 року народження. Водій також рожищанин 1994 року народження.
Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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