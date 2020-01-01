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На волинській митниці у чоловіка вилучили партію харчових добавок

На волинській митниці у чоловіка вилучили партію харчових добавок
На митному посту «Доманове» у рейсовому автобусі, який їхав з Білорусі, знайшли контрабандну партію харчових добавок.

Так, 3 лютого в ручній поклажі громадянин України намагався перевести 298 упаковок харчових добавок загальною вартістю 213,2 тис. грн,- інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Оскільки харчові добавки обмежені до ввезення на митну територію України, партію вищевказаного товару вилучили до рішення суду.

На волинській митниці у чоловіка вилучили партію харчових добавок

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Теги: харчові добавки, митниця
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