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Волиняни завоювали 10 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волиняни завоювали 10 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики
У Сумах завершилася другий поспіль чемпіонат України з легкої атлетики. Цього разу за звання кращих боролися юніори. Першість була доволі масштабною: 25 областей, 453 учасники, які протягом двох днів невтомно доводили своє право називатися найкращими.

Волинь представляли 18 легкоатлетів і сумарно завоювали 10 нагород, – повідомляє відділ спорту Волинської ОДА.

Іванна Кух першою подолала дистанцію у 3000 м – 10:13.62 хв та другою 1500 м – 4:43.27 хв.

Альона Даценко виборола бронзу на дистанції 200 м – 25:55 с., а Юлія Петрик на 1500 м. Результат Юлії склав 4:43.43 хв.

Відрізок у 3 км, серед скороходів, підкорився Валерії Шоломіцькій, у неї золото – 13:53.56. Дарина Касян здобула срібло, результат 14:00.81 хв, Катерина Токарчук – бронзу, 14:33.41 хв. Тарас Корецький фінішував першим на 5000 м, його результат 20:48.52 хв.

Марія Алєйнікова завоювала бронзу у стрибках у висоту, досягнувши позначки 1.7 м, теж бронзовим призером став і Роман Бурда. Спортсмен відзначився у стрибках в довжину – 6.91 м.

За підсумками дводенних змагань, Волинська область посідає 6-ту позицію у таблиці.

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Теги: Чемпіонат, Луцьк, Суми, легка атлетика
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