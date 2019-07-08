Волиняни завоювали 10 нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики

У Сумах завершилася другий поспіль чемпіонат України з легкої атлетики. Цього разу за звання кращих боролися юніори. Першість була доволі масштабною: 25 областей, 453 учасники, які протягом двох днів невтомно доводили своє право називатися найкращими.Волинь представляли 18 легкоатлетів і сумарно завоювали 10 нагород, – повідомляє відділ спорту Волинської ОДА.першою подолала дистанцію у 3000 м – 10:13.62 хв та другою 1500 м – 4:43.27 хв.виборола бронзу на дистанції 200 м – 25:55 с., ана 1500 м. Результат Юлії склав 4:43.43 хв.Відрізок у 3 км, серед скороходів, підкорився, у неї золото – 13:53.56.здобула срібло, результат 14:00.81 хв,– бронзу, 14:33.41 хв.фінішував першим на 5000 м, його результат 20:48.52 хв.завоювала бронзу у стрибках у висоту, досягнувши позначки 1.7 м, теж бронзовим призером став і. Спортсмен відзначився у стрибках в довжину – 6.91 м.За підсумками дводенних змагань, Волинська область посідає 6-ту позицію у таблиці.