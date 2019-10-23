Тарифи на воду «злетять»: скільки платимуть у Луцьку
Сьогодні, 11:32
У низці областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду.
Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, - пише Обозреватель.
Так, 4 лютого 2020 на засіданні НКРЕКУ затвердили проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.
Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого-березня і підвищення торкнеться всіх регіонів України.
Найбільше доведеться заплатити жителям Кропивницького й Ужгорода, кубометр води тут буде коштувати по 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.
Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна порахувати, що зараз сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м залежно від регіону, тепер же рахунки за воду збільшаться до 118-225 грн.
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Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, - пише Обозреватель.
Так, 4 лютого 2020 на засіданні НКРЕКУ затвердили проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.
Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого-березня і підвищення торкнеться всіх регіонів України.
Найбільше доведеться заплатити жителям Кропивницького й Ужгорода, кубометр води тут буде коштувати по 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.
Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна порахувати, що зараз сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м залежно від регіону, тепер же рахунки за воду збільшаться до 118-225 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Володимир Олександрович просто цего не зна він занятий бо дурак премєр не шарить а виганяти його неможна бо соросята нічого люде потерпіти мусово пару років забере Володимир Олександрович в пєці вальцмана приватбанк і будут гроші для всих коломойський договорився з путіним за 100 трилярдів доларів при союзі так добре не жили як житимемо при Володимирі Олександровичу
Електроенергsя не дорожчала, навіть дешевшала. Прожитковий мінімум зріс на кілька відсотків. Усі причини подорожчання води - надумані.
Так це тільки вода і то холодна,а ще вивезення сміття,управління будинками(ДЕ управлінці-недовладо?).Покажіть результати тендеру,які встановлять тарифи без згоди мешканців,а є ще електроенергія-ринок не працює і зношеність мереж колосальна.Бог дав теплу зиму,тільки розуму не дав.
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Тарифи на воду «злетять»: скільки платимуть у Луцьку
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