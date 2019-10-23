Тарифи на воду «злетять»: скільки платимуть у Луцьку





Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, - пише



Так, 4 лютого 2020 на засіданні НКРЕКУ затвердили проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.



Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого-березня і підвищення торкнеться всіх регіонів України.



Найбільше доведеться заплатити жителям Кропивницького й Ужгорода, кубометр води тут буде коштувати по 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.



Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна порахувати, що зараз сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м залежно від регіону, тепер же рахунки за воду збільшаться до 118-225 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У низці областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду.Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, - пише Обозреватель Так, 4 лютого 2020 на засіданні НКРЕКУ затвердили проєкт постанови "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, від 16 червня 2016 №1141" щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого-березня і підвищення торкнеться всіх регіонів України.Найбільше доведеться заплатити жителям Кропивницького й Ужгорода, кубометр води тут буде коштувати по 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна порахувати, що зараз сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м залежно від регіону, тепер же рахунки за воду збільшаться до 118-225 грн.

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