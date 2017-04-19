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Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО

Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО
Волинські митники попередили ввіз незадекларованого сиру вагою понад 90 кілограмів.

Так, 3 лютого в зону митного контролю митного поста «Володимир-Волинський» з Республіки Польща по смузі руху «зелений коридор» в’їхав транспортний засіб марки Renault Trafic, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Під час проведення поглибленого митного огляду транспортного засобу виявили прихований від митного контролю сир торгових марок "Mozzarella" та "Ser Gouda" загальною вагою 91 кілограм, вартість якого становить 17 тисяч гривень. Товар знаходився в багажному відсіку автомобіля.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення та конфіскацію самого товару.

Товар вилучили до рішення суду.

Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО
Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО
Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО
Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО
Волинські митники затримали автомобіль, який перевозив з Польщі незаконний сир. ФОТО

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Теги: волинська митниця, незаконний сир, Польща
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