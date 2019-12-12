У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:45
Підприємці Старого ринку, які прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій, вимагають відправити у відставку в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, а також негайно призначити позачергову сесію та скасувати рішення про примусовий демонтаж ринку.
Сотні людей, які зібралися під мерією, принесли металеві бочки, в які гучно стукають, а також скандують «Сесію!» та вимагають впустити до сесійної зали усіх охочих.
Частина мітингувальників, яких зібралися сотні під стінами Луцькради, зайшла до зали, де відбувається засідання виконкому.
Люди вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що нині проводять розслідування шодо дій муніципалів. За результатами перевірки й приймуть рішення.
Підприємці ж Старого ринку запевняють – якщо їхні вимоги не виконають до 15 лютого, ьтто будуть діяти радикальніше. Разом із тим, підприємці рішуче відмовляються переїжджати на Новий ринок.
Григорій Путовіт запропонував створити ініціативну групу для вирішення конфлікту, але люди – проти. Натомість мітингувальники скандують «Пустовіта – у відставку!» та заблокували трибуну і президію у залі засідань.
Станом на 11:50 люди перекрили дорогу на Богдана Хмельницького.
Заважимо, що міська влада зробила заяву про бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку. Це, як пишуть на сайті міськради, призвело до того, що «демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня». Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.
«Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», - пишуть у мерії й заявляють, що скаржитимуться на очільника поліції Петра Шпигу у профільне міністерство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сотні людей, які зібралися під мерією, принесли металеві бочки, в які гучно стукають, а також скандують «Сесію!» та вимагають впустити до сесійної зали усіх охочих.
Частина мітингувальників, яких зібралися сотні під стінами Луцькради, зайшла до зали, де відбувається засідання виконкому.
Люди вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що нині проводять розслідування шодо дій муніципалів. За результатами перевірки й приймуть рішення.
Підприємці ж Старого ринку запевняють – якщо їхні вимоги не виконають до 15 лютого, ьтто будуть діяти радикальніше. Разом із тим, підприємці рішуче відмовляються переїжджати на Новий ринок.
Григорій Путовіт запропонував створити ініціативну групу для вирішення конфлікту, але люди – проти. Натомість мітингувальники скандують «Пустовіта – у відставку!» та заблокували трибуну і президію у залі засідань.
Станом на 11:50 люди перекрили дорогу на Богдана Хмельницького.
Заважимо, що міська влада зробила заяву про бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку. Це, як пишуть на сайті міськради, призвело до того, що «демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня». Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.
«Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», - пишуть у мерії й заявляють, що скаржитимуться на очільника поліції Петра Шпигу у профільне міністерство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Останні новини
На Волині Mercedes збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 11:50
У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:45
Тарифи на воду «злетять»: скільки платимуть у Луцьку
Сьогодні, 11:32
Медіа
Базарники такі ж кримінальні як і палицівські кадри.