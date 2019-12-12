У Луцьку базарники штурмують міську раду. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Підприємці Старого ринку, які прийшли до мерії вранці 5 лютого після нічних подій, вимагають відправити у відставку в.о. мера Луцька, а також негайно призначити позачергову сесію та скасувати рішення про примусовий демонтаж ринку.Сотні людей, які зібралися під мерією, принесли металеві бочки, в які гучно стукають, а також скандують «Сесію!» та вимагають впустити до сесійної зали усіх охочих.Частина мітингувальників, яких зібралися сотні під стінами Луцькради, зайшла до зали, де відбувається засідання виконкому.Люди вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькрадита всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що нині проводять розслідування шодо дій муніципалів. За результатами перевірки й приймуть рішення.Підприємці ж Старого ринку запевняють – якщо їхні вимоги не виконають до 15 лютого, ьтто будуть діяти радикальніше. Разом із тим, підприємці рішуче відмовляються переїжджати на Новий ринок.Григорій Путовіт запропонував створити ініціативну групу для вирішення конфлікту, але люди – проти. Натомість мітингувальники скандують «Пустовіта – у відставку!» та заблокували трибуну і президію у залі засідань.Станом на 11:50 люди перекрили дорогу на Богдана Хмельницького.Заважимо, що міська влада зробила заяву про бездіяльність поліції, що перебувала на місці та неспроможність забезпечити громадський порядок і безпеку. Це, як пишуть на сайті міськради, призвело до того, що «демонтаж завершити не вдалося, а працівники муніципальної варти отримали ушкодження різного ступеня». Одного з них госпіталізовано у нейрохірургічне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пошкоджено й техніку, якою здійснювали демонтаж.«Поліція стала на сторону натовпу невідомих осіб, а не закону, та не змогла забезпечити виконання рішення міської ради», - пишуть у мерії й заявляють, що скаржитимуться на очільника поліції Петра Шпигу у профільне міністерство.