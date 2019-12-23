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На Волині Mercedes збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували

На Волині Mercedes збив велосипедиста: чоловіка госпіталізували
На вулиці Незалежності у селищі Любешів Mercedes-Benz Sprinter збив велосипедиста. Внаслідок автопригоди постраждалого госпіталізували.

Автопригода трапилася учора, 4 лютого, вранці, - інформує сектор комунікації поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 21-річний житель Житомирської області. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 69-річного жителя Любешівського району, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення нейрохірургії районної лікарні.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Любешів, велосипедист, аварія
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