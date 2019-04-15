На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО





Про це повідомляє



В пункті пропуску «Ягодин» в причепі автомобіля марки Audi 100 виявили 552 одиниці одягу торгової марки "Ana Sweeney", прихованого від митного контролю, вартість якого оцінюється 56,4 тисяч гривень.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Ягодин» вилучили партію незадекларованого одягу вартістю понад 56 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби. В пункті пропуску «Ягодин» в причепі автомобіля марки Audi 100 виявили 552 одиниці одягу торгової марки "Ana Sweeney", прихованого від митного контролю, вартість якого оцінюється 56,4 тисяч гривень.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію