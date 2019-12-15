Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

До кінця лютого кожного четверга у "StrikeCity" – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень."Проведіть весело час з друзями, граючи в боулінг за привабливою ціною!" - зазначають у закладі.Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.Деталі за телефоном: 067 334 50 85. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.