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Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
До кінця лютого кожного четверга у "StrikeCity" – День боулера. Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.

"Проведіть весело час з друзями, граючи в боулінг за привабливою ціною!" - зазначають у закладі.

Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*


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Теги: гра
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