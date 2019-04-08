У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:22
На Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі у житлі, що виникли через несправність пічного опалення.
Так, 4 лютого виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Судче Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, загорання спричинило неправильне облаштування та експлуатація нагрівальної печі.
Цього ж дня о 22:36 надійшов виклик про пожежу у дерев’яній літній кухні на вулиці Чайковського у Нововолинську. Внаслідок загорання, що, імовірно, трапилося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, знищилась одна із стін будівлі, пошкодився шифер на площі 4 м кв.
Близько опівночі 5 лютого ще одна пожежа спалахнула в дерев’яному житловому будинку в селі Гораймівка Маневицького району. Імовірно, загорання трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Так, 4 лютого виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Судче Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, загорання спричинило неправильне облаштування та експлуатація нагрівальної печі.
Цього ж дня о 22:36 надійшов виклик про пожежу у дерев’яній літній кухні на вулиці Чайковського у Нововолинську. Внаслідок загорання, що, імовірно, трапилося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, знищилась одна із стін будівлі, пошкодився шифер на площі 4 м кв.
Близько опівночі 5 лютого ще одна пожежа спалахнула в дерев’яному житловому будинку в селі Гораймівка Маневицького району. Імовірно, загорання трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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