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У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки

У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
На Волині рятувальники ліквідували 3 пожежі у житлі, що виникли через несправність пічного опалення.

Так, 4 лютого виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку в селі Судче Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

За попередніми даними, загорання спричинило неправильне облаштування та експлуатація нагрівальної печі.

Цього ж дня о 22:36 надійшов виклик про пожежу у дерев’яній літній кухні на вулиці Чайковського у Нововолинську. Внаслідок загорання, що, імовірно, трапилося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, знищилась одна із стін будівлі, пошкодився шифер на площі 4 м кв.

Близько опівночі 5 лютого ще одна пожежа спалахнула в дерев’яному житловому будинку в селі Гораймівка Маневицького району. Імовірно, загорання трапилося через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.




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Теги: пожежа, села, будинки
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