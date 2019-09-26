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Україна вдвічі подовжила термін безвізу з двома країнами

Україна вдвічі подовжила термін безвізу з двома країнами
Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз! Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі", - написав Гончарук.

Він нагадав, що раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року.

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Теги: без віз, дві країни, Україна
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