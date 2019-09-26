Україна вдвічі подовжила термін безвізу з двома країнами
Сьогодні, 12:37
Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз! Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі", - написав Гончарук.
Він нагадав, що раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Відтепер українці зможуть подорожувати Монголією та Аргентиною до 90 днів протягом 180 днів без віз! Уряд затвердив два протоколи між урядом України та урядами Монголії та Аргентини, які передбачають збільшення строку безвізового перебування громадянами України на територіях двох країн удвічі", - написав Гончарук.
Він нагадав, що раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках
Сьогодні, 13:14
У двох медичних закладах на Волині призначать директорів
Сьогодні, 12:55
Україна вдвічі подовжила термін безвізу з двома країнами
Сьогодні, 12:37
У двох селах на Волині горіли дерев’яні будинки
Сьогодні, 12:22
Медіа