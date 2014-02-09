Уже вдруге день народження зустріне без тата: волонтери готують подарунки для сина волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.День народження невдовзі святкуватиме. Хлопчина є синомстаршого солдата 3-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Чоловік був уродженцем міста Володимира-Волинського, де у свій час навчався та закінчив місцеве ВПУ. Під час військової служби брав участь у миротворчій операції в Іраку та активну участь у Революції Гідності. Після початку війни в Україні Василь Юрійович вирушив на фронт у складі добровольчого батальйону служби патрульної поліції особливого призначення "Січ". У 2017 році підписав контракт зі Збройними Силами України та служив у 14 ОМБр. Чоловік загинув 18 серпня 2018 року у районі міста Золоте Попаснянського р-ну внаслідок кульового поранення, завданого снайпером. Героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю, старшому солдату Крищуку Василю Юрійовичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» та нагородили відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський».Нині менший із синочків волинського Героя ходить до старшої групи у дитячому садочку «Сонечко». Тут же, у навчальному закладі, Тарасик відвідує басейн, тому заняття з плавання вже зараз хлопчику дуже подобаються.Ще колись татко хлопчика започаткував традицію вечірніх прогулянок у місцевому парку «Слов’янський». Тож тепер мама залюбки продовжує цю прекрасну традицію і обидва братики з радістю проводять час на природі.Уже вдруге свій день народження Тарас зустріне без тата. Важко уявити, що відчуває його маленьке серденько. Тож волинян привітати дитину зі святом.Зробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Тарас Кришук - 6 років (09.02.2014).м. Володимир-Волинський. Зріст: 110; Розмір одягу: 110-128; Розмір взуття: 27-28.Фінансово підтримати родину можна на картку: ОЩАДБАНК 5167 4901 9290 7674 – Крищук Лілія Василівна.