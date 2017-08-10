У двох медичних закладах на Волині призначать директорів





Про це йшлося 5 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я людини, материнства та дитинства, - пишуть



Як розповіла заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, нещодавно провели конкурси на заміщення вакантних посад очільників медичних закладів у Волинській області.



Мова йде про Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



У конкурсі на заміщення посади директора Волинського обласного госпіталю ветеранів війни перемогла Тетяна Масікова, а в конкурсі на посаду керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – Володимир Шмаль.



«Пропозиція підтримати їхні кандидатури й розглянути проєкти рішень на наступній сесії облради», – сказала Мирослава Якимчук.



Члени комісії підтримали проєкти рішення та рекомендували призначити Тетяну Масікову та Володимира Шмаля на відповідні посади терміном на п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку призначать директорів госпіталю і центру екстреної медичної допомоги. Контракти з ними мають намір підписати на п’ять років.Про це йшлося 5 лютого під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я людини, материнства та дитинства, - пишуть Волинські новини Як розповіла заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради, нещодавно провели конкурси на заміщення вакантних посад очільників медичних закладів у Волинській області.Мова йде про Волинський обласний госпіталь ветеранів війни та Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.У конкурсі на заміщення посади директора Волинського обласного госпіталю ветеранів війни перемогла, а в конкурсі на посаду керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф –«Пропозиція підтримати їхні кандидатури й розглянути проєкти рішень на наступній сесії облради», – сказала Мирослава Якимчук.Члени комісії підтримали проєкти рішення та рекомендували призначити Тетяну Масікову та Володимира Шмаля на відповідні посади терміном на п’ять років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію