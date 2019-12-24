Панорамні вікна в «Dream Town» – комфортний «клімат-контроль» для оселі*

Вікна – важливий елемент помешкання. Вони формують вигляд фасаду, надаючи будівлі неповторного образу.Вікна від підлоги до стелі дарують відчуття легкості, невагомості, простору, облагороджують дім, додають відчуття розкоші.Сьогодні профільні системи відкривають можливості, про які раніше можна було лише мріяти. Не потрібно хвилюватись за практичні та функціональні аспекти. Вікна можна монтувати не лише красиві, а й енергоощадні, тихі та безпечні.Ось і длязабудовник обрав вікна з 6-ти камерним профілем, 2-х камерним склопакетом з енергозберігаючим внутрішнім та зовнішнім склом, профілю WDS. Вікна з мультифункціональними склопакетами ClimaGuard Solar. Це своєрідний «клімат-контроль» вашої квартири – в зимовий період вікна забезпечують тепло і комфорт, а влітку – відмінний захист від сонця та спеки.- Надійний захист від сонця влітку, що дозволяє істотно знизити витрати на кондиціювання. А в разі якщо в приміщенні не здійснюється кондиціювання повітря – збереже нічну прохолоду житла.- Високий рівень теплозахисту взимку. Високий коефіцієнт опору теплопередачі дозволяє зменшити витрати на обігрів приміщення в холодну пору року (заощадження тепла до 78%).- Прозорість зсередини і хороше освітлення приміщення.- Невелика дзеркальність ззовні.Спеціальне напилення зі срібла та інших металів створює ефект прозорого фільтра, який пропускає видиме світло, але значно знижує проникнення сонячного тепла в будинок і втрату тепла взимку.Склопакети з «клімат-контролем» вибірково пропускають або відбивають електромагнітні хвилі різної довжини, з яких складається сонячне випромінювання. Велика частина інфрачервоного випромінювання, яке могло нагрівати приміщення, відбивається, при цьому світло проходить крізь таке скло практично так, як і через звичайне. Тож завдяки склу ClimaGuard Solar близько 58% теплової енергії не потрапляє всередину приміщення.У холодну погоду склопакет з «клімат-контролем» дозволяє зберегти тепло в приміщенні, працюючи за принципом енергозберігаючого скла. Срібне покриття на склі відбиває довгохвильове теплове випромінювання (наприклад від нагрівальних приладів) всередину приміщення і не дає йому вийти назовні.Панорамне скління є не лише модною тенденцією в будівництві та дизайні.- По-перше, такі вікна дарують фантастичний вигляд, який не зрівняється з шпалерами і картинами.- По-друге, крізь великі вікна від стелі до підлоги проникає набагато більше природного світла, що позитивно впливає на організм людини.- По-третє, панорамна конструкція візуально розширює простір, умовно об’єднуючи приміщення і вулицю.- А по-четверте, це робить кімнату з темним колірним рішенням інтер’єру не гнітючою, а стильною.Детальніше можна ознайомитись на сайтічи в центрі продажу вул. Привокзальній, 12, тел. 099 327 27 27