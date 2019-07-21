У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*

Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує на піцу за «смачною» ціною.У будні платіть за улюблену страву всього 60 гривень замість 95.«Ми обрали найпопулярніші види піци серед наших відвідувачів та зробили їх ще більш «смачними», знизивши ціну», - розповіли у ресторації.Пропозиція діє на піци «Козацька», «Мисливська» та «Венеція» вагою 450 грамів. До «Козацької» входять такі інгредієнти: сир моцарела, бекон, салямі, карамелізована цибуля, мариновані огірки, італійські трави. В складі «Мисливської» - сир моцарела, мисливські ковбаски, помідори, італійські трави. У «Венеції» - сир моцарела, печериці, салямі, смажена цибуля, італійські трави. Усі три піци готуються на томатному соусі.Акційна пропозиція діє лише у будні до 1 квітня 2020 року.