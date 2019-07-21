У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*
Сьогодні, 15:54
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує на піцу за «смачною» ціною.
У будні платіть за улюблену страву всього 60 гривень замість 95.
«Ми обрали найпопулярніші види піци серед наших відвідувачів та зробили їх ще більш «смачними», знизивши ціну», - розповіли у ресторації.
Пропозиція діє на піци «Козацька», «Мисливська» та «Венеція» вагою 450 грамів. До «Козацької» входять такі інгредієнти: сир моцарела, бекон, салямі, карамелізована цибуля, мариновані огірки, італійські трави. В складі «Мисливської» - сир моцарела, мисливські ковбаски, помідори, італійські трави. У «Венеції» - сир моцарела, печериці, салямі, смажена цибуля, італійські трави. Усі три піци готуються на томатному соусі.
Акційна пропозиція діє лише у будні до 1 квітня 2020 року.
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У будні платіть за улюблену страву всього 60 гривень замість 95.
«Ми обрали найпопулярніші види піци серед наших відвідувачів та зробили їх ще більш «смачними», знизивши ціну», - розповіли у ресторації.
Пропозиція діє на піци «Козацька», «Мисливська» та «Венеція» вагою 450 грамів. До «Козацької» входять такі інгредієнти: сир моцарела, бекон, салямі, карамелізована цибуля, мариновані огірки, італійські трави. В складі «Мисливської» - сир моцарела, мисливські ковбаски, помідори, італійські трави. У «Венеції» - сир моцарела, печериці, салямі, смажена цибуля, італійські трави. Усі три піци готуються на томатному соусі.
Акційна пропозиція діє лише у будні до 1 квітня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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