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У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*

У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує на піцу за «смачною» ціною.

У будні платіть за улюблену страву всього 60 гривень замість 95.

«Ми обрали найпопулярніші види піци серед наших відвідувачів та зробили їх ще більш «смачними», знизивши ціну», - розповіли у ресторації.

Пропозиція діє на піци «Козацька», «Мисливська» та «Венеція» вагою 450 грамів. До «Козацької» входять такі інгредієнти: сир моцарела, бекон, салямі, карамелізована цибуля, мариновані огірки, італійські трави. В складі «Мисливської» - сир моцарела, мисливські ковбаски, помідори, італійські трави. У «Венеції» - сир моцарела, печериці, салямі, смажена цибуля, італійські трави. Усі три піци готуються на томатному соусі.

Акційна пропозиція діє лише у будні до 1 квітня 2020 року.

У будні у ресторації «Брама» піца – за 60 гривень*


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Теги: Брама, Луцьк, акційна пропозиція, піца
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