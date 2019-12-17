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В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках

В Україні хочуть заборонити музику і серіали в маршрутках
У Верховній Раді зареєстрували проект закону, покликаний покласти край "акустичному насильству" у пасажирському транспорті.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Володимир В'ятрович.

"Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок", - написав він.

На його переконання, ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу. Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники.

Нагадаємо, по дорозі із Луцька у Київ посеред траси водій автобуса висадив волонтерку та госпітальєрку, які просили його вимкнути російськомовний серіал, який транслювався у салоні.

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Теги: музика, заборона
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