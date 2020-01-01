Волинянин побив дружину, бо не зміг поділити свіжину





Зазначається, що пенсіонер із селища Голоби у гаражі розробляв свіжину. Коли вранці наступного дня прийшла з відром дружина, щоб взяти частину свіжого м’яса і виготовляти заготовки, то він у гараж її не впустив, - пише



Жінка побачила здалеку, що частини свіжини уже немає й дорікнула чоловіку, що він краде продукти харчування у своїх же дітей, так як випадки крадіжки ним грошей для придбання спиртного були. Після цього вона розвернулась та мовчки пішла у квартиру. Але по дорозі чоловік її наздогнав, схопив ззаду за волосся та почав бити, при цьому нецензурно висловлювався. Потерпіла намагалась викликати поліцію, але телефон після набору «102» впав у неї з рук.



Поліцейські прибули на місце інциденту та склали протокол про адміністративне правопорушення.



Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка за домашнє насильство на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 гривень. Також він має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд оштрафував мешканця Ковельського району за домашнє насильство.Зазначається, що пенсіонер із селища Голоби у гаражі розробляв свіжину. Коли вранці наступного дня прийшла з відром дружина, щоб взяти частину свіжого м’яса і виготовляти заготовки, то він у гараж її не впустив, - пише Район.Ковель Жінка побачила здалеку, що частини свіжини уже немає й дорікнула чоловіку, що він краде продукти харчування у своїх же дітей, так як випадки крадіжки ним грошей для придбання спиртного були. Після цього вона розвернулась та мовчки пішла у квартиру. Але по дорозі чоловік її наздогнав, схопив ззаду за волосся та почав бити, при цьому нецензурно висловлювався. Потерпіла намагалась викликати поліцію, але телефон після набору «102» впав у неї з рук.Поліцейські прибули на місце інциденту та склали протокол про адміністративне правопорушення.Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка за домашнє насильство на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 гривень. Також він має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

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