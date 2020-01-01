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Волинянин побив дружину, бо не зміг поділити свіжину

Волинянин побив дружину, бо не зміг поділити свіжину
Суд оштрафував мешканця Ковельського району за домашнє насильство.

Зазначається, що пенсіонер із селища Голоби у гаражі розробляв свіжину. Коли вранці наступного дня прийшла з відром дружина, щоб взяти частину свіжого м’яса і виготовляти заготовки, то він у гараж її не впустив, - пише Район.Ковель.

Жінка побачила здалеку, що частини свіжини уже немає й дорікнула чоловіку, що він краде продукти харчування у своїх же дітей, так як випадки крадіжки ним грошей для придбання спиртного були. Після цього вона розвернулась та мовчки пішла у квартиру. Але по дорозі чоловік її наздогнав, схопив ззаду за волосся та почав бити, при цьому нецензурно висловлювався. Потерпіла намагалась викликати поліцію, але телефон після набору «102» впав у неї з рук.

Поліцейські прибули на місце інциденту та склали протокол про адміністративне правопорушення.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував чоловіка за домашнє насильство на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170 гривень. Також він має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.


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Теги: побиття, чоловік, суд, свіжина
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Коментарі 1
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Оце так новина... нічого собі, люди ракети в космос запускають, винаходять нові технології, а в Голобах пенсіонер побив свою дружину...

Навіть не знаю що з цією новиною робити
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