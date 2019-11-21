У Польщі судять таксиста, який навмисне збив і переїхав українця





Про це пoвідoмляє



Інцидент стався у Вроцлаві в квітні 2019 року. Тоді між таксистом та велосипедистом, громадянином України, сталася суперечка на дорозі. Після нетривалої словесної перепалки українець поїхав у напрямку найближчого парку, а таксист почав його наздоганяти.



Вже на території парку автомобіль на швидкості збив велосипедиста на алеї, а потім проїхався по ньому лежачому. Внаслідок цього українець отримав тяжкі травми: переломи ребер та пошкодження грудної клітки.



Під час судового засідання обвинувачений відмовився надавати пояснення, пославшись на те, що все розповів раніше слідчим. Чоловік лише зазначив, що йому “прикро, що інцидент закінчився нанесенням шкоди здоров'ю”, відтак він хотів би вибачитися перед потерпілим.



Пояснення українця суд поки не отримав. Потерпілий у справі був відсутній в залі суду, тож його допитають під час наступного засідання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вроцлав (Польща) почався суд над таксистом, який автівкою переїхав українця.Про це пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetawroclawska.pl.Інцидент стався у Вроцлаві в квітні 2019 року. Тоді між таксистом та велосипедистом, громадянином України, сталася суперечка на дорозі. Після нетривалої словесної перепалки українець поїхав у напрямку найближчого парку, а таксист почав його наздоганяти.Вже на території парку автомобіль на швидкості збив велосипедиста на алеї, а потім проїхався по ньому лежачому. Внаслідок цього українець отримав тяжкі травми: переломи ребер та пошкодження грудної клітки.Під час судового засідання обвинувачений відмовився надавати пояснення, пославшись на те, що все розповів раніше слідчим. Чоловік лише зазначив, що йому “прикро, що інцидент закінчився нанесенням шкоди здоров'ю”, відтак він хотів би вибачитися перед потерпілим.Пояснення українця суд поки не отримав. Потерпілий у справі був відсутній в залі суду, тож його допитають під час наступного засідання.

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