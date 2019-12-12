Мітингувальники біля офісу муніципалів вимагають зустрічі з Юлією Сиротинською. ОНОВЛЕНО

Підприємці Старого ринку, які вранці 5 лютого штурмували Луцькраду, прийшли до департаменту муніципальної варти. Однак до мітингувлаьників ніхто з представників керівництва структури не вийшов.Як повідомили працівникам ринку, керівниці департаментуна місці немає, адже вона знаходиться на лікарняному.Станом на 14:40 базарники пікетують муніципальну варту, стоять біля приміщення міської ради та у сесійній залі мерії. Пустовіт заявив, що муніципали зачинилися в офісі через «загрозу їхній безпеці та здоров'ю».Нагадаємо, що мітингувальники вимагають звільнити очільницю департаменту муніципальної варти Луцькради Юлію Сиротинську та всіх її підлеглих, які, на думку базарників, причетні до незаконного силового знесення ринку, та згодом узагалі ліквідувати цей департамент.Станом на 15:15 5 лютого мітингувальники розблокували приміщення Луцької міської ради, департаменту муніципальної варти, а також перестали перекривати дорогу на Богдана Хмельницького.Зауважимо, міській раді ще 30 січня повідомили, що 3 лютого почнеться примусовий демонтаж конструкцій, якщо власники не приберуть їх до того часу. Адже договір з ними розірвали, тому знаходитись на цьому місці вони не мають права, а всі контейнери вважаються такими, що встановлені незаконно.Також у Луцькраді наголосили, що демонтаж буде здійснюватися департаментом муніципальної варти у присутності поліції і якщо працівники ринку чинитимуть опір законним вимогам поліції та порушуватимуть громадський порядок, то винних притягнуть до адміністративної та/або кримінальної відповідальності у передбаченому законом порядку.