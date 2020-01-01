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Місцеві жителі перекрили трасу «Київ-Чоп». ФОТО

Місцеві жителі перекрили трасу «Київ-Чоп». ФОТО
Сьогодні, 5 лютого, о 14:00 у селі Верба на автодорозі «Київ-Чоп» розпочалася мирна акція протесту громадян проти приєднання громади до Дубенської ОТГ.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Рівненській області.

Майже 200 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами перемовин із поліцейськими, вони періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспортні засоби.

Крім того, протестувальникам наголосили на кримінальній відповідальності за перекриття транспортних комунікацій.

Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечують поліцейські блоку превенції, поліції діалогу та патрульні. На місце події виїхали заступник начальника ГУНП в Рівненській області Руслан Стрельбіцький, начальник Управління превентивної діяльності Руслан Жук та начальник дубенської поліції Юрій Семеренко, а також присутні представники органів місцевого самоврядування Дубенського району.

Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.

Місцеві жителі перекрили трасу «Київ-Чоп». ФОТО
Місцеві жителі перекрили трасу «Київ-Чоп». ФОТО
Місцеві жителі перекрили трасу «Київ-Чоп». ФОТО

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Теги: Київ-Чоп, мітинг, перекрита траса
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