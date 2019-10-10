Біля Луцька п'яний водій збив студента: поліція розшукує свідків аварії





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Нагадаємо, автопригода



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.



З метою всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить відгукнутися свідків, котрі першими прибули на місце ДТП, спілкувалися з водієм автомобіля Opel Astra та здійснювали відеозапис на мобільний телефон. Номер телефону: 0662716074 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановлює свідків дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав студент Волинського коледжу НУХТ Дмитру Сидоруку.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, автопригода трапилася 07 жовтня 2019 року близько 19 години 30 хвилин поблизу села Гірка Полонка Луцького району . Водій легковика Opel Astra, рухаючись у напрямку села Гірка Полонка Луцького району по автодорозі, сполученням «Львів-Радехів-Горохів-Луцьк», виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на попутного неповнолітнього велосипедиста.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження, його госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження.З метою всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить відгукнутися свідків, котрі першими прибули на місце ДТП, спілкувалися з водієм автомобіля Opel Astra та здійснювали відеозапис на мобільний телефон. Номер телефону: 0662716074 або 102.

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