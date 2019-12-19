Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною





Відповідне звернення 5 лютого на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Анна Кордунова.



"Просимо облаштувати тротуари на вул. Баранова (від садочка №39) та вул. Тополевій. Так як діти щодня ходять до школи №2 та садочків №12,14,39 по проїжджій частині, тим самим наражуючи себе на небезпеку і створюючи аварійні ситуації, особливо в темну пору доби", - йдеться у дописі.



Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:



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