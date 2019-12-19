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Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною

Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною
У Луцьку просять облаштувати тротуари на вулицях Баранова і Тополевій.

Відповідне звернення 5 лютого на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Анна Кордунова.

"Просимо облаштувати тротуари на вул. Баранова (від садочка №39) та вул. Тополевій. Так як діти щодня ходять до школи №2 та садочків №12,14,39 по проїжджій частині, тим самим наражуючи себе на небезпеку і створюючи аварійні ситуації, особливо в темну пору доби", - йдеться у дописі.

Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1394?fbclid=IwAR0q5V5zoBSl2StRPOSTnVDz3agb-ApahSXvvglwvhk2h-POxUFsFyQwDDk


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Теги: тротуари, Луцьк, петиція
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