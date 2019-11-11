На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:50
На Волині Служба безпеки України завадила потраплянню до мережі роздрібної торгівлі контрафактної тютюнової продукції на пів мільйона гривень.
Про це повідомляє СБУ у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ковеля планує налагодили незаконний збут на території області гуртових партій контрафактних цигарок виробництва однієї із сусідніх країн. «Товар» ділок мав намір постійно отримувати з-за кордону та збувати власникам дрібних торговельних точок.
Правоохоронці зупинили вантажівку зловмисника в Любомльському районі області. Під час огляду транспортного засобу виявили понад 13,5 тисяч пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного збору.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Заходи із викриття проводилися спільно з ГУ Державної фіскальної служби, Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури у Волинської області.
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Про це повідомляє СБУ у Волинській області.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ковеля планує налагодили незаконний збут на території області гуртових партій контрафактних цигарок виробництва однієї із сусідніх країн. «Товар» ділок мав намір постійно отримувати з-за кордону та збувати власникам дрібних торговельних точок.
Правоохоронці зупинили вантажівку зловмисника в Любомльському районі області. Під час огляду транспортного засобу виявили понад 13,5 тисяч пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного збору.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Заходи із викриття проводилися спільно з ГУ Державної фіскальної служби, Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури у Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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