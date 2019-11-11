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На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО

На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
На Волині Служба безпеки України завадила потраплянню до мережі роздрібної торгівлі контрафактної тютюнової продукції на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє СБУ у Волинській області.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Ковеля планує налагодили незаконний збут на території області гуртових партій контрафактних цигарок виробництва однієї із сусідніх країн. «Товар» ділок мав намір постійно отримувати з-за кордону та збувати власникам дрібних торговельних точок.

Правоохоронці зупинили вантажівку зловмисника в Любомльському районі області. Під час огляду транспортного засобу виявили понад 13,5 тисяч пачок цигарок іноземного походження без марок акцизного збору.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Заходи із викриття проводилися спільно з ГУ Державної фіскальної служби, Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури у Волинської області.

На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО

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Теги: СБУ, Волинь, схема, контрабандні сигарети
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