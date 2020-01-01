Де на Волині не буде світла 6 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-452. 9:00-17:00с. Фалемичі1. 9:00-17:00Агро ФГ Галичани, млин, школа вул.Прибережна, Шкільна1. Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 --- с. Заболотці, вул.Гагаріна, вул. Леніна, хутір Луговий2. КТП-141 к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Лук’янчук с. Волиця, вул. Центральна, вул. Миру3. Л-2 від КТП-157 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Колона, вул. Роздольна1. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00с.Городок вул. Перемоги,пров. Скрипка.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00 КТП-490с.БерестяниФОП Паюк Роза ВасилівнаФОП Чайка Ольга Михайлівна КТП-490с.Берестянивул.Ватутіна,1-16, вул.Партизанська,вул.Перемоги,34-59, вул.Партизанська2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00 КТП-434 с. ЛичаниСелищна рада смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаСелищна рада смт.ОликаКЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личанивул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личанивул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личанивул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личанивул. Визволителів, буд. (парні)36-643. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81Ківерцівське сільське споживче товариствоФОП Романюк Людмила МиколаївнаФОП Кудиско Андрій АндрійовиВідділ освіти Ківерцівської РДАКЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”ПАТ”Укртелеком”УДППЗ „Укрпошта”Свято-Різдво-Богородична громада УПЦСільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35вул. Радянська, буд. 1-5,7вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,161.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №5359:00-17:00 КП "Екокомунсервіс"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Львівська філія ПрАТ"Київстар" смт.Люблинець2.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №6029:00-17:00 ТзОВ "Ковельхліб"ТзОВ "Пакко Холдинг"ТзОВ "Віола-плюс"ФОП Кобрусев О.А.ПрАТ"Трансводгосп"ТзОВ "Бетонник"ПП "СТ"ТзОВ "Віола-плюс"ФОП Лисюк В.П.МПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "Ліси Волині"м.Ковель, вул.Грушевського3.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4209:00-17:00 Лікарня ст.КовельПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г.м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.СухомлинськогоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00 Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна1. ПЛ-10 Л-52-02 до ЛР-143 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи2. ПЛ-04 КТП-549 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно3. ЗТП-92 9:00 – 18:00 весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,4. ПЛ-04 КТП-267 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Кошари1. ПЛ-04кВЛ-2 КТП-59 10:00-17:00 - с.Седлище вул.Григорука2. ПЛ-10кВ Л 12-03 10:00-17:00 .Н.Березичі : ФАП, магазини, школас.Березичі : пилорама, насосна станція, Школа, пошта, контора ДП Любешівагроліс с.Н.Березиі, Березичі, х.Віл, Корнач, ЗаверхліссяВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00 М.НововолинськВул.В.Стуса 4,6,14-18,17-21,25,31.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.м.Рожище комбікормовий завод.с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1с.Кременець вул. Тихам.Рожище вул.Тичини.1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа, Магазин, Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністюС.Буцинь -частково2 Пл-0,4кВ ЗТП-176 10:00-16:00 С. МокреВул. Шевченка1. ПЛ-0,4 кВКТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова2. ПЛ-0,4 кВКТП-6 10:00-16:30 Клуб, ФОП Хомик В. - магазин с.Мировичі3. ПЛ-0,4 кВКТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва