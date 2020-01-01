Де на Волині не буде світла 6 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-45
2. 9:00-17:00
с. Фалемичі
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Агро ФГ Галичани, млин, школа вул.Прибережна, Шкільна
Іваничівський район
1. Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 --- с. Заболотці, вул.Гагаріна, вул. Леніна, хутір Луговий
2. КТП-141 к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Лук’янчук с. Волиця, вул. Центральна, вул. Миру
3. Л-2 від КТП-157 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Колона, вул. Роздольна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00
с.Городок вул. Перемоги,
пров. Скрипка.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00 КТП-490с.Берестяни
ФОП Паюк Роза Василівна
ФОП Чайка Ольга Михайлівна КТП-490с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16, вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59, вул.Партизанська
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00 КТП-434 с. Личани
Селищна рада смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личани
вул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личани
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні)36-64
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Романюк Людмила Миколаївна
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
ПАТ”Укртелеком”
УДППЗ „Укрпошта”
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Сільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35
вул. Радянська, буд. 1-5,7
вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28
вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,16
Ковельський район
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №535
9:00-17:00 КП "Екокомунсервіс"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар" смт.Люблинець
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №602
9:00-17:00 ТзОВ "Ковельхліб"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Кобрусев О.А.
ПрАТ"Трансводгосп"
ТзОВ "Бетонник"
ПП "СТ"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Лисюк В.П.
МПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "Ліси Волині"
м.Ковель, вул.Грушевського
3.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00 Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-52-02 до ЛР-143 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи
2. ПЛ-04 КТП-549 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно
3. ЗТП-92 9:00 – 18:00 весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
4. ПЛ-04 КТП-267 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Кошари
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-59 10:00-17:00 - с.Седлище вул.Григорука
2. ПЛ-10кВ Л 12-03 10:00-17:00 .Н.Березичі : ФАП, магазини, школа
с.Березичі : пилорама, насосна станція, Школа, пошта, контора ДП Любешівагроліс с.Н.Березиі, Березичі, х.Віл, Корнач, Заверхлісся
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.В.Стуса 4,6,14-18,17-21,25,31.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа, Магазин, Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністю
С.Буцинь -частково
2 Пл-0,4кВ ЗТП-176 10:00-16:00 С. Мокре
Вул. Шевченка
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-6 10:00-16:30 Клуб, ФОП Хомик В. - магазин с.Мировичі
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-45
2. 9:00-17:00
с. Фалемичі
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Агро ФГ Галичани, млин, школа вул.Прибережна, Шкільна
Іваничівський район
1. Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 --- с. Заболотці, вул.Гагаріна, вул. Леніна, хутір Луговий
2. КТП-141 к/р КТП 10:00-17:00 ФОП Лук’янчук с. Волиця, вул. Центральна, вул. Миру
3. Л-2 від КТП-157 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Колона, вул. Роздольна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ, Л-2 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00
с.Городок вул. Перемоги,
пров. Скрипка.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-490 09:00-17:00 КТП-490с.Берестяни
ФОП Паюк Роза Василівна
ФОП Чайка Ольга Михайлівна КТП-490с.Берестяни
вул.Ватутіна,1-16, вул.Партизанська,
вул.Перемоги,34-59, вул.Партизанська
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-434 09:00-17:00 КТП-434 с. Личани
Селищна рада смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
Селищна рада смт.Олика
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
Відділ освіти Ківерцівської РДА КТП-434с. Личани
вул. Визволителів, буд. (непарні)29-41 с. Личани
вул. Молодіжна, буд. 1-12,14 с. Личани
вул. Котляревського, буд. 1,4-8,10,12 с. Личани
вул. Визволителів, буд. (парні)36-64
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-81 09:00-17:00 ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Романюк Людмила Миколаївна
ФОП Кудиско Андрій Андрійови
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ „Ківерцівський РЦ ПМСД”
ПАТ”Укртелеком”
УДППЗ „Укрпошта”
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ
Сільська рада с.Суськ ПЛ-0,4 кВ від КТП-81
вул. Радянська, буд. 4,9-12,14,15,17,19,22,24,29,31,33,35
вул. Радянська, буд. 1-5,7
вул. Жовтнева, буд. 1-3,5-21,6а,24,26,28
вул. 1-го травня, буд. 1-10,12,14,16
Ковельський район
1.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №535
9:00-17:00 КП "Екокомунсервіс"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Львівська філія ПрАТ"Київстар" смт.Люблинець
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №602
9:00-17:00 ТзОВ "Ковельхліб"
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Кобрусев О.А.
ПрАТ"Трансводгосп"
ТзОВ "Бетонник"
ПП "СТ"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Лисюк В.П.
МПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "Ліси Волині"
м.Ковель, вул.Грушевського
3.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-177 9:00-17:00 Артсвердловина, клуб, кінобудка, ФАП ,Магазин Луцької РСС, ФОП Михальчук, ФОП Кристич с. Воротнів. вул. Дачна, Центральна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-52-02 до ЛР-143 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи
2. ПЛ-04 КТП-549 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно
3. ЗТП-92 9:00 – 18:00 весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
4. ПЛ-04 КТП-267 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Кошари
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-59 10:00-17:00 - с.Седлище вул.Григорука
2. ПЛ-10кВ Л 12-03 10:00-17:00 .Н.Березичі : ФАП, магазини, школа
с.Березичі : пилорама, насосна станція, Школа, пошта, контора ДП Любешівагроліс с.Н.Березиі, Березичі, х.Віл, Корнач, Заверхлісся
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул.В.Стуса 4,6,14-18,17-21,25,31.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10 кВ Л-13-02 10:00-16:00 Школа, Магазин, Водонапірна башня С. Шкроби,с.Нова Воля - повністю
С.Буцинь -частково
2 Пл-0,4кВ ЗТП-176 10:00-16:00 С. Мокре
Вул. Шевченка
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-69 10:00-16:30 с.Молодіївка вул.Лісова
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-6 10:00-16:30 Клуб, ФОП Хомик В. - магазин с.Мировичі
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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