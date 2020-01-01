В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей





Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату Громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, - пише



“За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15 (померло — ред.)”, — зазначив Скіпальський.



За його словами, майже по всій території України перевищено поріг захворюваності на ГРВІ та грип.



“У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і багатьох закладах освіти запроваджується карантин”, — додав Скіпальський.



Нагадаємо, більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку епідеміологічного сезону в Україні 15 людей померли від ускладнень грипу.Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату Громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, - пише УНН “За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15 (померло — ред.)”, — зазначив Скіпальський.За його словами, майже по всій території України перевищено поріг захворюваності на ГРВІ та грип.“У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і багатьох закладах освіти запроваджується карантин”, — додав Скіпальський.Нагадаємо, більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

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