В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей
Сьогодні, 17:04
Від початку епідеміологічного сезону в Україні 15 людей померли від ускладнень грипу.
Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату Громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, - пише УНН.
“За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15 (померло — ред.)”, — зазначив Скіпальський.
За його словами, майже по всій території України перевищено поріг захворюваності на ГРВІ та грип.
“У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і багатьох закладах освіти запроваджується карантин”, — додав Скіпальський.
Нагадаємо, більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.
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Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату Громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, - пише УНН.
“За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15 (померло — ред.)”, — зазначив Скіпальський.
За його словами, майже по всій території України перевищено поріг захворюваності на ГРВІ та грип.
“У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і багатьох закладах освіти запроваджується карантин”, — додав Скіпальський.
Нагадаємо, більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.
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