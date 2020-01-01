вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей

В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей
Від початку епідеміологічного сезону в Україні 15 людей померли від ускладнень грипу.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Директорату Громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, - пише УНН.

“За тиждень зареєстровано 2 летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено лабораторно. З початку епідемічного сезону загалом 15 (померло — ред.)”, — зазначив Скіпальський.

За його словами, майже по всій території України перевищено поріг захворюваності на ГРВІ та грип.

“У більшості областей України перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип, і багатьох закладах освіти запроваджується карантин”, — додав Скіпальський.

Нагадаємо, більшість шкіл у всіх областях України пішли на карантин через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:14
В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей
Сьогодні, 17:04
На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»*
Сьогодні, 16:45
Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації
29 січень, 13:52
У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
28 січень, 18:17
На Рівненщині від грипу помер чоловік На Рівненщині від грипу помер чоловік
27 січень, 12:33
У Дніпрі від грипу померла дитина У Дніпрі від грипу померла дитина
24 січень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин, який торгував контрафактною горілкою у парку, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 17:14
 0
В Україні за тиждень від грипу померло двоє людей
Сьогодні, 17:04
 0
На Волині СБУ викрила схему ввезення контрабандних сигарет на пів мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»*
Сьогодні, 16:45
 0
Лучани просять облаштувати тротуари, бо діти ходять до школи проїжджою частиною
Сьогодні, 16:36
 0
Медіа
відео
1/8